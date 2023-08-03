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Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 03.08.2023 (обновлено: 14:31 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/pozitsii-1887965159.html
Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области
Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области - РИА Новости, 03.08.2023
Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области
На купянском направлении штурмовые отряды вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:16
2023-08-03T14:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На купянском направлении штурмовые отряды вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского отражена атака украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Кроме того, успешно отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
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луганская народная республика, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На купянском направлении штурмовые отряды вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского отражена атака украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Кроме того, успешно отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасность
 
 
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