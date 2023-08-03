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Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области - РИА Новости, 03.08.2023

Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области

На купянском направлении штурмовые отряды вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:16

2023-08-03T14:16

2023-08-03T14:31

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На купянском направлении штурмовые отряды вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского отражена атака украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Кроме того, успешно отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

луганская народная республика

харьковская область

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луганская народная республика, харьковская область, безопасность