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Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов" - РИА Новости, 03.08.2023
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"
Площадь пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:11
2023-08-03T15:11
2023-08-03T15:12
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московская. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС РФ, площадь пожара составляла 200 "квадратов". "Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет. Борьбу с огнем ведут 86 человек и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
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происшествия, воскресенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воскресенск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась вдвое — до 400 квадратных метров