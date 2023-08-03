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Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов" - РИА Новости, 03.08.2023
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15:11 03.08.2023 (обновлено: 15:12 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/pozhar-1887985649.html
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов" - РИА Новости, 03.08.2023
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"
Площадь пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:11
2023-08-03T15:12
происшествия
воскресенск
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московская. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС РФ, площадь пожара составляла 200 "квадратов". "Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет. Борьбу с огнем ведут 86 человек и 24 единицы техники.
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происшествия, воскресенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воскресенск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"

Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась вдвое — до 400 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московская. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС РФ, площадь пожара составляла 200 "квадратов".
"Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет. Борьбу с огнем ведут 86 человек и 24 единицы техники.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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ПроисшествияВоскресенскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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