https://ria.ru/20230803/pozhar-1887985649.html

Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"

Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов" - РИА Новости, 03.08.2023

Площадь пожара в цехе в Воскресенске увеличилась до 400 "квадратов"

Площадь пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:11

2023-08-03T15:11

2023-08-03T15:12

происшествия

воскресенск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московская. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС РФ, площадь пожара составляла 200 "квадратов". "Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет. Борьбу с огнем ведут 86 человек и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

воскресенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воскресенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)