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В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов - РИА Новости, 03.08.2023
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14:36 03.08.2023 (обновлено: 16:21 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/pozhar-1887975055.html
В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов
В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов - РИА Новости, 03.08.2023
В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов
Цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе Московской области, из горящего здания эвакуировали семь человек, рассказали РИА... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:36
2023-08-03T16:21
происшествия
воскресенск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе Московской области, из горящего здания эвакуировали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."На улице Московская в Воскресенском городском округе горит цех по производству кислородных аккумуляторов, проведена эвакуация семи человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства и площадь пожара уточняются.
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воскресенск
московская область (подмосковье)
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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов

В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов

© Фото : Прокуратура Московской областиПожар в городском округе Воскресенск
Пожар в городском округе Воскресенск - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Прокуратура Московской области
Пожар в городском округе Воскресенск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе Московской области, из горящего здания эвакуировали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
«
"На улице Московская в Воскресенском городском округе горит цех по производству кислородных аккумуляторов, проведена эвакуация семи человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства и площадь пожара уточняются.
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ПроисшествияВоскресенскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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