https://ria.ru/20230803/pozhar-1887975055.html

В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов

В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов - РИА Новости, 03.08.2023

В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов

Цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе Московской области, из горящего здания эвакуировали семь человек, рассказали РИА... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:36

2023-08-03T14:36

2023-08-03T16:21

происшествия

воскресенск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887990893_0:34:1040:619_1920x0_80_0_0_c5b3b9c7984196c161dfb6a4be4ca4af.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе Московской области, из горящего здания эвакуировали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."На улице Московская в Воскресенском городском округе горит цех по производству кислородных аккумуляторов, проведена эвакуация семи человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства и площадь пожара уточняются.

https://ria.ru/20230801/pozhar-1887698315.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)