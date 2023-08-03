https://ria.ru/20230803/pozhar-1887900937.html

В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе

В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 03.08.2023

В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре, где пожар распространился на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:32

2023-08-03T08:32

2023-08-03T08:46

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре, где пожар распространился на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления МЧС. Пожар произошел в Краснодаре в среду вечером на улице Уральская. В 21.19 установлено, что произошло возгорание в складском помещении. Возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечалось, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Всего к ликвидации возгорания привлечены 80 человек и 23 единицы техники.

https://ria.ru/20230801/lyubertsy-1887587175.html

краснодар

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)