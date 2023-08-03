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ВСУ потеряли до 150 военных на Купянском направлении

ВСУ потеряли до 150 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ потеряли до 150 военных на Купянском направлении

На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польскую самоходку Krab, а также гаубицу Д-30, РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:25

2023-08-03T14:25

2023-08-03T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польскую самоходку Krab, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)