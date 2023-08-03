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ВСУ потеряли до 150 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 150 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
ВСУ потеряли до 150 военных на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польскую самоходку Krab, а также гаубицу Д-30, РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:25
2023-08-03T14:25
2023-08-03T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польскую самоходку Krab, а также гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 150 военных на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 150 военных и гаубицу Д-30 на Купянском направлении