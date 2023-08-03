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Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.08.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России за минувшие стуки ликвидировали более 110 украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:22

2023-08-03T14:22

2023-08-03T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие стуки ликвидировали более 110 украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и бронетранспортер… Общие потери противника на данном направлении составили более 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)