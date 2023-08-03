https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html
Опрос: большинство жителей Словакии выступили против военной помощи Украине
Опрос: большинство жителей Словакии выступили против военной помощи Украине - РИА Новости, 03.08.2023
Опрос: большинство жителей Словакии выступили против военной помощи Украине
Большинство словаков считают, что будущее правительство не должно продолжать военную помощь Украине, следует из данных исследования, которое было проведено... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:35
2023-08-03T12:35
2023-08-03T12:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
словакия
роберт фицо
владимир зеленский
сергей лавров
миг-29
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БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство словаков считают, что будущее правительство не должно продолжать военную помощь Украине, следует из данных исследования, которое было проведено агентством AKO для словацкого телеканала JOJ. "В общей сложности 51,5% (опрошенных - ред.), или приблизительно каждый второй респондент, считают, что будущее правительство не должно продолжать военную помощь Украине", - следует из данных опроса. По данным телеканала, 43,2% респондентов выступают за то, чтобы будущий кабмин продолжал военную помощь украинской стороне. Исследование проводилось в период с 24 по 28 июля на выборке из 1 тысячи респондентов. В середине мая 2023 года Чапутова приняла решение сменить кабмин после того, как бывший тогда премьер-министром Эдуард Хегер на фоне правительственного кризиса заявил о желании уйти в отставку. Новое правительство, которое возглавил бывший заместитель председателя Нацбанка Словакии Людовит Одор, было сформировано из числа чиновников, не планирующих участвовать в парламентских выборах. Чапутова заявляла, что такое решение она приняла для того, чтобы работа в правительстве не была использована в процессе предвыборной кампании. Планируется, что после парламентских выборов, намеченных на 30 сентября, будет сформирован новый кабинет министров. Лидер крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер Словакии Роберт Фицо высказывал опасения, что если взгляды партии, которая победит на предстоящих парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить ей формирование кабмина. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. В начале июля словацкий президент сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года. Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html
https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, сергей лавров, миг-29, зрк с-300, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МиГ-29, ЗРК С-300, НАТО
Опрос: большинство жителей Словакии выступили против военной помощи Украине
Опрос: 51,5 процента словаков считают, что новое правительство не должно помогать Украине
БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство словаков считают, что будущее правительство не должно продолжать военную помощь Украине, следует из данных исследования, которое было проведено агентством AKO для словацкого телеканала JOJ.
"В общей сложности 51,5% (опрошенных - ред.), или приблизительно каждый второй респондент, считают, что будущее правительство не должно продолжать военную помощь Украине", - следует из данных опроса.
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает западной помощи
По данным телеканала, 43,2% респондентов выступают за то, чтобы будущий кабмин продолжал военную помощь украинской стороне.
Исследование проводилось в период с 24 по 28 июля на выборке из 1 тысячи респондентов.
В середине мая 2023 года Чапутова приняла решение сменить кабмин после того, как бывший тогда премьер-министром Эдуард Хегер на фоне правительственного кризиса заявил о желании уйти в отставку. Новое правительство, которое возглавил бывший заместитель председателя Нацбанка Словакии Людовит Одор, было сформировано из числа чиновников, не планирующих участвовать в парламентских выборах. Чапутова заявляла, что такое решение она приняла для того, чтобы работа в правительстве не была использована в процессе предвыборной кампании. Планируется, что после парламентских выборов, намеченных на 30 сентября, будет сформирован новый кабинет министров.
Лидер крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер Словакии Роберт Фицо
высказывал опасения, что если взгляды партии, которая победит на предстоящих парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить ей формирование кабмина.
Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны
С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. В начале июля словацкий президент сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским
, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
Россия
направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
также отмечал, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран".
"Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу