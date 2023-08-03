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В Орегоне при столкновении поезда с автомобилем погибли три человека
В Орегоне при столкновении поезда с автомобилем погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2023
В Орегоне при столкновении поезда с автомобилем погибли три человека
Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения товарного поезда с автомобилем в американском штате Орегон, сообщил местный телеканал KVAL со... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:13
2023-08-03T13:13
2023-08-03T13:13
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения товарного поезда с автомобилем в американском штате Орегон, сообщил местный телеканал KVAL со ссылкой на полицию. "Товарный поезд врезался в автомобиль к югу от Жерве в среду вечером, в результате чего три человека погибли и четвертый был ранен", - приводит телеканал данные офиса шерифа округа Мэрион. Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу на вертолете. На время расследования аварии дорога была перекрыта. Подробности аварии не уточняются, однако офис шерифа округа Мэрион в публикации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) призвал людей быть осторожными при пересечении железных дорог на любом виде транспорта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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орегон, россия, в мире
В Орегоне при столкновении поезда с автомобилем погибли три человека
В штате Орегон товарный поезд врезался в автомобиль, погибли три человека, один пострадал