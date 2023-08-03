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Около 125 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2023
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Новости Подмосковья
 
13:41 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/podmoskove-1887956659.html
Около 125 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье
Около 125 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2023
Около 125 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье
За месяц во втором этапе голосования по ремонту дорог на 2024 год на портале "Добродел" поучаствовали почти 125 тысяч жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:41
2023-08-03T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ступино
серпухов
алексей гержик
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За месяц во втором этапе голосования по ремонту дорог на 2024 год на портале "Добродел" поучаствовали почти 125 тысяч жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Голосование проводится Минтрансом Подмосковья с 1 июля по 31 августа. "Голосование по ремонту дорог на следующий сезон пользуется большой популярностью, пользователи портала "Добродел" активно принимают в нем участие. Больше всего голосов оставили жители пяти городских округов – это Ступино, Воскресенский, Коломенский, Дмитровский, Серпухов. Меньше всего голосов – в Пущине, Долгопрудном и Дзержинском", – сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик. По информации пресс-службы, в Ступине проголосовали свыше 24 тысяч жителей, в Воскресенском и Коломенском округах – более 11 тысяч. Около восьми тысяч голосов отдали жители Дмитровского, более 7,5 тысячи голосов – жители Серпухова. Голосование возможно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото и оставить комментарий, а также поддержать других пользователей комментарием или лайком. Во второй этап голосования на портале "Добродел" включили дороги, которые были отобраны профильными специалистами на основании предложений жителей. По результатам финального этапа определят участков, которых включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие наибольшую поддержку жителей, добавили в пресс-службе. Голосование направлено на выбор участков для текущего ремонта - замена покрытия. Дороги, которые требуют капитального ремонта - изменения типа покрытия либо расширения проезжей части, рассмотрят при формировании программы капитального ремонта.
https://ria.ru/20230803/trassa-1887940399.html
https://ria.ru/20230801/medtsentr-1887571075.html
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московская область (подмосковье), ступино, серпухов, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Серпухов, Алексей Гержик

Около 125 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За месяц во втором этапе голосования по ремонту дорог на 2024 год на портале "Добродел" поучаствовали почти 125 тысяч жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Голосование проводится Минтрансом Подмосковья с 1 июля по 31 августа.
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"Голосование по ремонту дорог на следующий сезон пользуется большой популярностью, пользователи портала "Добродел" активно принимают в нем участие. Больше всего голосов оставили жители пяти городских округов – это Ступино, Воскресенский, Коломенский, Дмитровский, Серпухов. Меньше всего голосов – в Пущине, Долгопрудном и Дзержинском", – сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
По информации пресс-службы, в Ступине проголосовали свыше 24 тысяч жителей, в Воскресенском и Коломенском округах – более 11 тысяч. Около восьми тысяч голосов отдали жители Дмитровского, более 7,5 тысячи голосов – жители Серпухова. Голосование возможно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото и оставить комментарий, а также поддержать других пользователей комментарием или лайком.
Во второй этап голосования на портале "Добродел" включили дороги, которые были отобраны профильными специалистами на основании предложений жителей. По результатам финального этапа определят участков, которых включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие наибольшую поддержку жителей, добавили в пресс-службе.
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Голосование направлено на выбор участков для текущего ремонта - замена покрытия. Дороги, которые требуют капитального ремонта - изменения типа покрытия либо расширения проезжей части, рассмотрят при формировании программы капитального ремонта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СтупиноСерпуховАлексей Гержик
 
 
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