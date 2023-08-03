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Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 03.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:06 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/podmoskove-1887933306.html
Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 03.08.2023
Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:06
2023-08-03T12:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Из них около 13 тысяч поступили из других регионов РФ. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что за все время работы колл-центра с 2019 года поступило почти 1,5 миллиона звонков. "Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки", - приводятся в сообщении слова Стригунковой. Бесплатно позвонить и уточнить интересующие вопросы можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина со смартфоном
Беременная женщина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина со смартфоном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Из них около 13 тысяч поступили из других регионов РФ. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что за все время работы колл-центра с 2019 года поступило почти 1,5 миллиона звонков.
Более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики получили подмосковные больницы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы
2 августа, 15:01
"Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.
Бесплатно позвонить и уточнить интересующие вопросы можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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