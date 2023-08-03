https://ria.ru/20230803/podmoskove-1887933306.html

Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 03.08.2023

Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"

С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:06

2023-08-03T12:06

2023-08-03T12:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Из них около 13 тысяч поступили из других регионов РФ. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что за все время работы колл-центра с 2019 года поступило почти 1,5 миллиона звонков. "Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки", - приводятся в сообщении слова Стригунковой. Бесплатно позвонить и уточнить интересующие вопросы можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.

https://ria.ru/20230802/apparaty-1887795270.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова