https://ria.ru/20230803/podmoskove-1887933306.html
Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 03.08.2023
Свыше 250 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:06
2023-08-03T12:06
2023-08-03T12:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Из них около 13 тысяч поступили из других регионов РФ. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что за все время работы колл-центра с 2019 года поступило почти 1,5 миллиона звонков. "Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки", - приводятся в сообщении слова Стригунковой. Бесплатно позвонить и уточнить интересующие вопросы можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.
https://ria.ru/20230802/apparaty-1887795270.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. С начала текущего года операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже более 250 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Из них около 13 тысяч поступили из других регионов РФ
. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
уточнила, что за все время работы колл-центра с 2019 года поступило почти 1,5 миллиона звонков.
Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы
"Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.
Бесплатно позвонить и уточнить интересующие вопросы можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.