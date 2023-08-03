https://ria.ru/20230803/platforma-1887918027.html

Липецкий губернатор рассказал о новых возможностях платформы "Патронаж"

Липецкий губернатор рассказал о новых возможностях платформы "Патронаж" - РИА Новости, 03.08.2023

Липецкий губернатор рассказал о новых возможностях платформы "Патронаж"

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с председателем областного Совета депутатов Дмитрием Аверовым встретился с участниками проекта "Активное... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:40

2023-08-03T10:40

2023-08-03T10:40

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с председателем областного Совета депутатов Дмитрием Аверовым встретился с участниками проекта "Активное долголетие", сообщили в пресс-службе правительства региона. В Нижнем парке Липецка они посмотрели, как проходят спортивные занятия. Всего к "Активному долголетию" в регионе присоединились более 18 тысяч человек. Артамонов рассказал, что проект "Активное долголетие" расширяется. Сейчас участники подключаются к цифровой платформе "Патронаж" - это программа, которая устанавливается на телефон и в режиме чат-бота взаимодействует с человеком: отвечает на запросы, присылает уведомления о занятиях, информацию о здоровом образе жизни, диспансеризации и прививках. Подключить систему могут все жители области возраста 60+. Для регистрации на цифровой платформе "Патронаж" достаточно добавить чат-бот @LipetskASmpBot в Telegram и получить код активации по телефону 8 (4742) 37-03-09. Или обратиться в учреждение социальной защиты по месту жительства. "Очень рад видеть таких людей нашего старшего поколения. Приятно, что вы веселы и активны, что вы спешите не за медицинской помощью, а на занятия. Хочется, чтобы участников "Активного долголетия" в Липецкой области становилось больше. Чтобы каждый находил себе занятие по душе, общался с единомышленниками и жил полной жизнью", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887732607.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов