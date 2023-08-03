https://ria.ru/20230803/piramida-1887981313.html
"Тинькофф" выявил крупную финансовую пирамиду
"Тинькофф" выявил крупную финансовую пирамиду - РИА Новости, 03.08.2023
"Тинькофф" выявил крупную финансовую пирамиду
Сотрудники Центра экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" выявили финансовую пирамиду In Touch Media. в которой участвовало минимум 15 тысяч человек;... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:53
2023-08-03T14:53
2023-08-03T14:53
россия
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники Центра экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" выявили финансовую пирамиду In Touch Media. в которой участвовало минимум 15 тысяч человек; прикрываясь сотрудничеством с банком, она предлагала оформлять кредитные карты "для заработка", сообщили в "Тинькофф". "Несколько месяцев назад Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" обнаружил массовую рекламную рассылку, в которой компания In Touch Media, прикрываясь сотрудничеством с "Тинькофф", предлагала получателям оформлять кредитные карты банка, чтобы заработать", - сообщили в компании. На сайте Банка России приведены несколько параметров, которые помогают распознать финансовую пирамиду. "Всем этим пунктам соответствовала и In Touch Media. По данным расследования Центра экосистемной безопасности "Тинькофф", в пирамиде участвовало как минимум 15 тысяч человек, а потенциальные потери исчисляются сотнями миллионов рублей", - добавили в "Тинькофф". Организаторы пирамиды в своем письме сообщали, что компания якобы работает в рекламной индустрии. Чтобы попасть в нее, нужно было якобы получить приглашение от действующего участника, а затем, после трех дней пробного периода, внести депозит в 120-40000 электронных долларов (USDT). Сообщалось, что после регистрации участник зарабатывает на том, что ставит лайки под разными постами и видео в сети, даже старыми. Зарплату можно вывести только через криптокошелек, что запрещено законами РФ. При этом, согласно обещаниям, при вложениях в 1000 USDT, сотрудник мог заработать 27 USDT в день - то есть годовая доходность составляла аномальные 985%. Также можно было якобы получить бонусы за приглашение новых участников. После обнаружения подозрительных писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку, а также сами протестировали "работу" финпирамиды. По итогам проверки в ЦБ РФ была подана заявка о признаках, которые указывали на то, что In Touch Media - это финансовая пирамида. Также банк стал дополнительно защищать клиентов: переводы в пользу этой компании блокировались, проводилось дополнительное расследование и информирование пользователей о рискованности подобных операций. "В настоящее время, заманив достаточное количество участников, пирамида лопнула, но на ее месте возникли новые похожие компании. Среди популярных по количеству отзывов в сети - Ready to buy, Unite to Live, Bethle Aster", - обратили внимание в "Тинькофф", добавив, что каждую неделю выявляют 10-15 новых подобных ресурсов.
https://ria.ru/20230320/piramida-1859134017.html
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россия, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
"Тинькофф" выявил крупную финансовую пирамиду
Тинькофф выявил финансовую пирамиду, в которой участвовало минимум 15 тысяч человек
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Сотрудники Центра экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" выявили финансовую пирамиду In Touch Media. в которой участвовало минимум 15 тысяч человек; прикрываясь сотрудничеством с банком, она предлагала оформлять кредитные карты "для заработка", сообщили в "Тинькофф".
"Несколько месяцев назад Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" обнаружил массовую рекламную рассылку, в которой компания In Touch Media, прикрываясь сотрудничеством с "Тинькофф", предлагала получателям оформлять кредитные карты банка, чтобы заработать", - сообщили в компании.
В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид
На сайте Банка России приведены несколько параметров, которые помогают распознать финансовую пирамиду. "Всем этим пунктам соответствовала и In Touch Media. По данным расследования Центра экосистемной безопасности "Тинькофф", в пирамиде участвовало как минимум 15 тысяч человек, а потенциальные потери исчисляются сотнями миллионов рублей", - добавили в "Тинькофф".
Организаторы пирамиды в своем письме сообщали, что компания якобы работает в рекламной индустрии. Чтобы попасть в нее, нужно было якобы получить приглашение от действующего участника, а затем, после трех дней пробного периода, внести депозит в 120-40000 электронных долларов (USDT). Сообщалось, что после регистрации участник зарабатывает на том, что ставит лайки под разными постами и видео в сети, даже старыми. Зарплату можно вывести только через криптокошелек, что запрещено законами РФ
.
При этом, согласно обещаниям, при вложениях в 1000 USDT, сотрудник мог заработать 27 USDT в день - то есть годовая доходность составляла аномальные 985%. Также можно было якобы получить бонусы за приглашение новых участников.
После обнаружения подозрительных писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку, а также сами протестировали "работу" финпирамиды. По итогам проверки в ЦБ
РФ была подана заявка о признаках, которые указывали на то, что In Touch Media - это финансовая пирамида. Также банк стал дополнительно защищать клиентов: переводы в пользу этой компании блокировались, проводилось дополнительное расследование и информирование пользователей о рискованности подобных операций.
"В настоящее время, заманив достаточное количество участников, пирамида лопнула, но на ее месте возникли новые похожие компании. Среди популярных по количеству отзывов в сети - Ready to buy, Unite to Live, Bethle Aster", - обратили внимание в "Тинькофф", добавив, что каждую неделю выявляют 10-15 новых подобных ресурсов.
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