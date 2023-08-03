https://ria.ru/20230803/peskov-1887914571.html

Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество

Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество - РИА Новости, 03.08.2023

Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество

Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:29

2023-08-03T10:29

2023-08-03T10:29

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Мастерская новых медиа, где он выступил накануне. "Важны не столько сами каналы доведения информации до людей. Мне кажется, это имеет второстепенное значение, это больше относится к категории технологий, развития технологий. Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, здесь самое ответственное и сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230803/peskov-1887914297.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, дмитрий песков