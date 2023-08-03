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Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество - РИА Новости, 03.08.2023
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10:29 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/peskov-1887914571.html
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество - РИА Новости, 03.08.2023
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество
Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:29
2023-08-03T10:29
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Мастерская новых медиа, где он выступил накануне. "Важны не столько сами каналы доведения информации до людей. Мне кажется, это имеет второстепенное значение, это больше относится к категории технологий, развития технологий. Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, здесь самое ответственное и сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество", - сказал Песков.
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россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество

Песков заявил, что важны не столько каналы доведения информации до людей, сколько смыслы

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Мастерская новых медиа, где он выступил накануне.
"Важны не столько сами каналы доведения информации до людей. Мне кажется, это имеет второстепенное значение, это больше относится к категории технологий, развития технологий. Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, здесь самое ответственное и сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Государство должно отстаивать свои интересы, считает Песков
Вчера, 10:26
 
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