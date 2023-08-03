https://ria.ru/20230803/peskov-1887914571.html
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество - РИА Новости, 03.08.2023
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество
Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:29
2023-08-03T10:29
2023-08-03T10:29
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Мастерская новых медиа, где он выступил накануне. "Важны не столько сами каналы доведения информации до людей. Мне кажется, это имеет второстепенное значение, это больше относится к категории технологий, развития технологий. Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, здесь самое ответственное и сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230803/peskov-1887914297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
Песков отметил важность смыслов, консолидирующих общество
Песков заявил, что важны не столько каналы доведения информации до людей, сколько смыслы
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, есть смыслы, которые должны консолидировать общество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Мастерская новых медиа, где он выступил накануне.
"Важны не столько сами каналы доведения информации до людей. Мне кажется, это имеет второстепенное значение, это больше относится к категории технологий, развития технологий. Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, здесь самое ответственное и сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество", - сказал Песков.
Государство должно отстаивать свои интересы, считает Песков