https://ria.ru/20230803/peskov-1887914297.html

Государство должно отстаивать свои интересы, считает Песков

Государство должно отстаивать свои интересы, считает Песков - РИА Новости, 03.08.2023

Государство должно отстаивать свои интересы, считает Песков

Государство должно отстаивать свои интересы и правоту внутри себя, перед своими гражданами, убеждать в том, что все действия правильные, считает пресс-секретарь РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:26

2023-08-03T10:26

2023-08-03T10:26

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Государство должно отстаивать свои интересы и правоту внутри себя, перед своими гражданами, убеждать в том, что все действия правильные, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что то, что делает государство, - это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами. Это очень сложный процесс, и тем не менее, это нужно делать днем и ночью. Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое", - приводит слова Пескова Мастерская новых медиа, где накануне выступил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20230711/rossiya-1883510917.html

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дмитрий песков, россия, общество