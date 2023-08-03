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В столице Нигера прошли многотысячные акции в поддержку мятежников - РИА Новости, 03.08.2023
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20:20 03.08.2023 (обновлено: 20:47 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/perevorot-1888063961.html
В столице Нигера прошли многотысячные акции в поддержку мятежников
В столице Нигера прошли многотысячные акции в поддержку мятежников - РИА Новости, 03.08.2023
В столице Нигера прошли многотысячные акции в поддержку мятежников
Несколько тысяч человек собрались на манифестациях в столице Нигера, чтобы поддержать пришедших к власти военных, манифестации завершились без инцидентов, в них РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:20
2023-08-03T20:47
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
себастьян лекорню
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на манифестациях в столице Нигера, чтобы поддержать пришедших к власти военных, манифестации завершились без инцидентов, в них участвовало несколько тысяч человек, передает агентство Франс Пресс. "В Ниамее (столице Нигера - ред.) несколько тысяч человек собрались на площади независимости, после чего разошлись без каких-либо инцидентов к середине дня", - пишет агентство. Шествия состоялись в день 63-летия независимости Нигера от Франции. Участники скандировали лозунги "Долой Францию" и "Да здравствует Россия, да здравствует Путин", отмечает агентство. Несколько тысяч человек также вышли на улицы города Агадес на севере страны, схожие манифестации прошли в других городах Нигера, передает Франс Пресс. Посольство Франции было оцеплено полицией для обеспечения безопасности на фоне недавних инцидентов в ходе шествий в воскресенье, которые повлекли за собой эвакуацию французских граждан из Нигера, указывает агентство. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о завершении эвакуации граждан Франции из Нигера, было вывезено более тысячи человек. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://radiosputnik.ria.ru/20230803/niger-1887964070.html
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в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, себастьян лекорню, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Себастьян Лекорню, Переворот в Нигере — 2023
В столице Нигера прошли многотысячные акции в поддержку мятежников

Франс Пресс: в столице Нигера прошли многотысячные манифестации в поддержку мятежников

© AP Photo / Sam MednickДемонстрация в Ниамее, Нигер
Демонстрация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Демонстрация в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на манифестациях в столице Нигера, чтобы поддержать пришедших к власти военных, манифестации завершились без инцидентов, в них участвовало несколько тысяч человек, передает агентство Франс Пресс.
Ниамее (столице Нигера - ред.) несколько тысяч человек собрались на площади независимости, после чего разошлись без каких-либо инцидентов к середине дня", - пишет агентство.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Шествия состоялись в день 63-летия независимости Нигера от Франции. Участники скандировали лозунги "Долой Францию" и "Да здравствует Россия, да здравствует Путин", отмечает агентство.
Несколько тысяч человек также вышли на улицы города Агадес на севере страны, схожие манифестации прошли в других городах Нигера, передает Франс Пресс.
Посольство Франции было оцеплено полицией для обеспечения безопасности на фоне недавних инцидентов в ходе шествий в воскресенье, которые повлекли за собой эвакуацию французских граждан из Нигера, указывает агентство.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о завершении эвакуации граждан Франции из Нигера, было вывезено более тысячи человек.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерФранцияНиамейМохамед БазумСебастьян ЛекорнюПереворот в Нигере — 2023
 
 
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