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В Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО

В Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО - РИА Новости, 03.08.2023

В Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО

Стелу в честь погибшего героя спецоперации прапорщика Артура Лапшина открыли в Тамбове, семье погибшего вручили медаль "Золотая Звезда", сообщает Минобороны... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T06:56

2023-08-03T06:56

2023-08-03T06:56

тамбов

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ТАМБОВ, 3 авг - РИА Новости. Стелу в честь погибшего героя спецоперации прапорщика Артура Лапшина открыли в Тамбове, семье погибшего вручили медаль "Золотая Звезда", сообщает Минобороны России. "В Тамбове семье Героя Российской Федерации гвардии прапорщика Артура Лапшина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе проведения специальной военной операции, вручили медаль "Золотая Звезда" и открыли стелу в честь погибшего героя... На территории воинской части, где служил Артур Лапшин, также состоялась церемонии открытия стелы в честь Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что торжественная церемония передачи высшей госнаграды состоялась на территории соединения специального назначения Западного военного округа. В церемонии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, который передал вдове погибшего бойца высшую награду страны, родственники и сослуживцы военнослужащего. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, указом президента Российской Федерации гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно)", - говорится в сообщении. Лапшин военную службу проходил в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе при выполнении боевой задачи СВО попал под артиллерийский огонь противника. Бойцы сдержали натиск врага. Артур Лапшин шёл впереди своей группы и прикрывал ребят, однако получил ранения, после чего погиб.

https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html

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тамбов, россия, тамбовская область, максим егоров, общество