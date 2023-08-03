https://ria.ru/20230803/pamyatnik-1887895786.html
В Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО
В Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО - РИА Новости, 03.08.2023
В Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО
Стелу в честь погибшего героя спецоперации прапорщика Артура Лапшина открыли в Тамбове, семье погибшего вручили медаль "Золотая Звезда", сообщает Минобороны... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T06:56
2023-08-03T06:56
2023-08-03T06:56
тамбов
россия
тамбовская область
максим егоров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_0:184:2000:1309_1920x0_80_0_0_efa84f78fa0a270834d8cbd739c170f7.jpg
ТАМБОВ, 3 авг - РИА Новости. Стелу в честь погибшего героя спецоперации прапорщика Артура Лапшина открыли в Тамбове, семье погибшего вручили медаль "Золотая Звезда", сообщает Минобороны России. "В Тамбове семье Героя Российской Федерации гвардии прапорщика Артура Лапшина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе проведения специальной военной операции, вручили медаль "Золотая Звезда" и открыли стелу в честь погибшего героя... На территории воинской части, где служил Артур Лапшин, также состоялась церемонии открытия стелы в честь Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что торжественная церемония передачи высшей госнаграды состоялась на территории соединения специального назначения Западного военного округа. В церемонии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, который передал вдове погибшего бойца высшую награду страны, родственники и сослуживцы военнослужащего. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, указом президента Российской Федерации гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно)", - говорится в сообщении. Лапшин военную службу проходил в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе при выполнении боевой задачи СВО попал под артиллерийский огонь противника. Бойцы сдержали натиск врага. Артур Лапшин шёл впереди своей группы и прикрывал ребят, однако получил ранения, после чего погиб.
https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html
тамбов
россия
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_109:0:1854:1309_1920x0_80_0_0_95d0619bd498d3a2bb37dc631a221f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, россия, тамбовская область, максим егоров, общество
Тамбов, Россия, Тамбовская область, Максим Егоров, Общество
В Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО
Минобороны: в Тамбове открыли стелу в честь погибшего героя СВО
ТАМБОВ, 3 авг - РИА Новости. Стелу в честь погибшего героя спецоперации прапорщика Артура Лапшина открыли в Тамбове, семье погибшего вручили медаль "Золотая Звезда", сообщает Минобороны России.
«
"В Тамбове семье Героя Российской Федерации гвардии прапорщика Артура Лапшина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе проведения специальной военной операции, вручили медаль "Золотая Звезда" и открыли стелу в честь погибшего героя... На территории воинской части, где служил Артур Лапшин, также состоялась церемонии открытия стелы в честь Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что торжественная церемония передачи высшей госнаграды состоялась на территории соединения специального назначения Западного военного округа. В церемонии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров
, который передал вдове погибшего бойца высшую награду страны, родственники и сослуживцы военнослужащего.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, указом президента Российской Федерации гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно)", - говорится в сообщении.
Лапшин военную службу проходил в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе при выполнении боевой задачи СВО попал под артиллерийский огонь противника. Бойцы сдержали натиск врага. Артур Лапшин шёл впереди своей группы и прикрывал ребят, однако получил ранения, после чего погиб.
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области