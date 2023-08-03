https://ria.ru/20230803/otnosheniya-1887907551.html

Источник: попытки создать негатив в отношениях Турции и России тщетны

Источник: попытки создать негатив в отношениях Турции и России тщетны - РИА Новости, 03.08.2023

Источник: попытки создать негатив в отношениях Турции и России тщетны

Отношения Турции и России построены на доверительном отношении лидеров, есть попытки извне создать негативный фон, они тщетны, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:37

2023-08-03T09:37

2023-08-03T09:37

турция

россия

владимир путин

в мире

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Отношения Турции и России построены на доверительном отношении лидеров, есть попытки извне создать негативный фон, они тщетны, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию. Дата визита пока не уточнена. "В СМИ есть некоторые попытки даже не испортить, а создать, скажем так, негативный фон в отношениях (Турции и России). Они тщетны, поскольку у лидеров двух стран сложились доверительные отношения, они (лидеры Турции и России) держат постоянную связь. Думаю, предстоящий визит (Владимира Путина в Турцию) также станет значимым в отношениях двух стран", - сказал собеседник агентства. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Турции условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, местом возможной встречи не обязательно может стать Турция, но Эрдоган приглашает российского коллегу в свою страну.

https://ria.ru/20230723/stolknovenie-1885815024.html

турция

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турция, россия, владимир путин, в мире, реджеп тайип эрдоган