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Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев - РИА Новости, 03.08.2023
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22:06 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/opros-1888076810.html
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев - РИА Новости, 03.08.2023
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев
Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:06
2023-08-03T22:06
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. В ходе опроса 45% респондентов-республиканцев ответили, что не будут голосовать за Трампа на выборах 2024 года, если он будет осужден. При этом 35% опрошенных заявили, что проголосуют за экс-президента даже в этом случае. Остальные ответили, что не знают. На вопрос о том, стали бы они голосовать за Трампа, если бы он "в настоящее время отбывал срок в тюрьме", отрицательно ответили 52% республиканцев, а положительно 28%. Опрос Reuters/Ipsos проводился 2-3 августа, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев. Показатель точности составил около четырех процентных пунктов.
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60
353
60
в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев

Опрос агентства Рейтер: 45% республиканцев откажутся голосовать за Трампа, если его осудят

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos.
Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
В ходе опроса 45% респондентов-республиканцев ответили, что не будут голосовать за Трампа на выборах 2024 года, если он будет осужден. При этом 35% опрошенных заявили, что проголосуют за экс-президента даже в этом случае. Остальные ответили, что не знают.
На вопрос о том, стали бы они голосовать за Трампа, если бы он "в настоящее время отбывал срок в тюрьме", отрицательно ответили 52% республиканцев, а положительно 28%.
Опрос Reuters/Ipsos проводился 2-3 августа, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев. Показатель точности составил около четырех процентных пунктов.
Дональд Трамп отправился на суд в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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