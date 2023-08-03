https://ria.ru/20230803/opros-1888076810.html

Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев

Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев - РИА Новости, 03.08.2023

Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев

Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:06

2023-08-03T22:06

2023-08-03T22:06

в мире

дональд трамп

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. В ходе опроса 45% респондентов-республиканцев ответили, что не будут голосовать за Трампа на выборах 2024 года, если он будет осужден. При этом 35% опрошенных заявили, что проголосуют за экс-президента даже в этом случае. Остальные ответили, что не знают. На вопрос о том, стали бы они голосовать за Трампа, если бы он "в настоящее время отбывал срок в тюрьме", отрицательно ответили 52% республиканцев, а положительно 28%. Опрос Reuters/Ipsos проводился 2-3 августа, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев. Показатель точности составил около четырех процентных пунктов.

https://ria.ru/20230803/arest-1888054957.html

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в мире, дональд трамп