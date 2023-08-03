https://ria.ru/20230803/opros-1888076810.html
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев - РИА Новости, 03.08.2023
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев
Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:06
2023-08-03T22:06
2023-08-03T22:06
в мире
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_b3bfe4ad33250d9a059c71a33a398f58.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. В ходе опроса 45% респондентов-республиканцев ответили, что не будут голосовать за Трампа на выборах 2024 года, если он будет осужден. При этом 35% опрошенных заявили, что проголосуют за экс-президента даже в этом случае. Остальные ответили, что не знают. На вопрос о том, стали бы они голосовать за Трампа, если бы он "в настоящее время отбывал срок в тюрьме", отрицательно ответили 52% республиканцев, а положительно 28%. Опрос Reuters/Ipsos проводился 2-3 августа, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев. Показатель точности составил около четырех процентных пунктов.
https://ria.ru/20230803/arest-1888054957.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп
Опрос: если Трампа осудят, за него откажутся голосовать 45% республиканцев
Опрос агентства Рейтер: 45% республиканцев откажутся голосовать за Трампа, если его осудят
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Менее половины республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos.
Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
В ходе опроса 45% респондентов-республиканцев ответили, что не будут голосовать за Трампа на выборах 2024 года, если он будет осужден. При этом 35% опрошенных заявили, что проголосуют за экс-президента даже в этом случае. Остальные ответили, что не знают.
На вопрос о том, стали бы они голосовать за Трампа, если бы он "в настоящее время отбывал срок в тюрьме", отрицательно ответили 52% республиканцев, а положительно 28%.
Опрос Reuters/Ipsos проводился 2-3 августа, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев. Показатель точности составил около четырех процентных пунктов.
Трамп отправился на суд в Вашингтон