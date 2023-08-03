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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.08.2023
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04:21 03.08.2023 (обновлено: 07:41 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/obstrely-1887892849.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив менее чем за час 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T04:21
2023-08-03T07:41
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив менее чем за час 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.05 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.По информации представительства, это же время Киев атаковал и Кировский район города, применив четыре снаряда такого же калибра. Также в 03.05 произошел обстрел Советского района Макеевки, ВСУ использовали три снаряда натовского калибра.В 03.20 и 03.40 под огонь попал Петровский район Донецка, украинские войска суммарно выпустили шесть снарядов натовского калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230803/kontrnastuplenie-1887896632.html
https://ria.ru/20230803/avdeevka-1887891582.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ Донецка
Разрушения после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Разрушения после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив менее чем за час 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.05 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

По информации представительства, это же время Киев атаковал и Кировский район города, применив четыре снаряда такого же калибра. Также в 03.05 произошел обстрел Советского района Макеевки, ВСУ использовали три снаряда натовского калибра.
В 03.20 и 03.40 под огонь попал Петровский район Донецка, украинские войска суммарно выпустили шесть снарядов натовского калибра.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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