https://ria.ru/20230803/obstrely-1887892849.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив менее чем за час 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T04:21

2023-08-03T04:21

2023-08-03T07:41

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886039569_0:142:2730:1679_1920x0_80_0_0_a92f2ea55dccefdbc2e5cd5fbf7cdb5e.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив менее чем за час 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.05 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.По информации представительства, это же время Киев атаковал и Кировский район города, применив четыре снаряда такого же калибра. Также в 03.05 произошел обстрел Советского района Макеевки, ВСУ использовали три снаряда натовского калибра.В 03.20 и 03.40 под огонь попал Петровский район Донецка, украинские войска суммарно выпустили шесть снарядов натовского калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20230803/kontrnastuplenie-1887896632.html

https://ria.ru/20230803/avdeevka-1887891582.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия