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Украина вновь обстреляла Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:01 03.08.2023 (обновлено: 02:06 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/obstrely-1887888813.html
Украина вновь обстреляла Донецк снарядами натовского калибра
Украина вновь обстреляла Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.08.2023
Украина вновь обстреляла Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:01
2023-08-03T02:06
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.05 – населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров&quot; — говорится в публикации.По информации представительства, в 01.30 и 01.35 Украина вновь открыла огонь по этому району, применив по три снаряда такого же калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/vsu-1887860738.html
донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украина вновь обстреляла Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.05 – населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров" — говорится в публикации.

По информации представительства, в 01.30 и 01.35 Украина вновь открыла огонь по этому району, применив по три снаряда такого же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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