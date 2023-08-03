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Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2023

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 279 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T01:00

2023-08-03T01:00

2023-08-03T01:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 279 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском направлении - 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 279 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. По данным представительства, ранения получили восемь мирных жителей, в том числе ребенок 2006 года рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 112 обстрелов.

https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия