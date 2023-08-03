https://ria.ru/20230803/obstrely-1887886737.html
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 279 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:00
2023-08-03T01:00
2023-08-03T01:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887455802_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_2ea53f18b22cc484676741804c041d1d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 279 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском направлении - 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 279 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. По данным представительства, ранения получили восемь мирных жителей, в том числе ребенок 2006 года рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 112 обстрелов.
https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887455802_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b92ebde33bef8dd5bda8fbd8d02912f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию Донбасса