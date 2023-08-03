Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/obstrely-1887886737.html
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 279 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:00
2023-08-03T01:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887455802_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_2ea53f18b22cc484676741804c041d1d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 279 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском направлении - 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 279 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. По данным представительства, ранения получили восемь мирных жителей, в том числе ребенок 2006 года рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 112 обстрелов.
https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887455802_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b92ebde33bef8dd5bda8fbd8d02912f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 279 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском направлении - 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 279 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
По данным представительства, ранения получили восемь мирных жителей, в том числе ребенок 2006 года рождения.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 112 обстрелов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала