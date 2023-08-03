https://ria.ru/20230803/obstrel-1888077612.html
Пушилин заявил о трех пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
Пушилин заявил о трех пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023
Пушилин заявил о трех пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:16
2023-08-03T22:16
2023-08-03T22:16
в мире
донецкая народная республика
донецк
кировский район
денис пушилин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Сегодня снарядами противника ранены три мирных жителя из Старомихайловки, Кировского района Донецка, Ясиноватой", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что повреждения получили четыре жилых дома в Кировском районе Донецка.
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, кировский район, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, Денис Пушилин
Пушилин заявил о трех пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
Пушилин: три человека получили ранение в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ