https://ria.ru/20230803/obstrel-1888077612.html

Пушилин заявил о трех пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

Пушилин заявил о трех пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023

Пушилин заявил о трех пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:16

2023-08-03T22:16

2023-08-03T22:16

в мире

донецкая народная республика

донецк

кировский район

денис пушилин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Сегодня снарядами противника ранены три мирных жителя из Старомихайловки, Кировского района Донецка, Ясиноватой", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что повреждения получили четыре жилых дома в Кировском районе Донецка.

https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк, кировский район, денис пушилин