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В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888068146.html
В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти
В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти - РИА Новости, 03.08.2023
В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти
Волонтер из Норвегии ранен в Херсоне, заявили в областной военной администрации, назначенной украинскими властями. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:47
2023-08-03T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Волонтер из Норвегии ранен в Херсоне, заявили в областной военной администрации, назначенной украинскими властями. "Волонтер из Норвегии попал под обстрел в Херсоне", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел около 16.50 (совпадает с мск), волонтер получил легкие ранения и доставлен в больницу. Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
норвегия
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в мире, норвегия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, Херсон, Херсонская область
В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти

Херсонская ОВА: пострадавшего при обстреле норвежского волонтера госпитализировали

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Волонтер из Норвегии ранен в Херсоне, заявили в областной военной администрации, назначенной украинскими властями.
"Волонтер из Норвегии попал под обстрел в Херсоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел около 16.50 (совпадает с мск), волонтер получил легкие ранения и доставлен в больницу.
Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНорвегияХерсонХерсонская область
 
 
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