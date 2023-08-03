https://ria.ru/20230803/obstrel-1888068146.html

В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти

В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти - РИА Новости, 03.08.2023

В Херсоне пострадал волонтер из Норвегии, заявили назначенные Киевом власти

Волонтер из Норвегии ранен в Херсоне, заявили в областной военной администрации, назначенной украинскими властями. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:47

2023-08-03T20:47

2023-08-03T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

норвегия

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Волонтер из Норвегии ранен в Херсоне, заявили в областной военной администрации, назначенной украинскими властями. "Волонтер из Норвегии попал под обстрел в Херсоне", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел около 16.50 (совпадает с мск), волонтер получил легкие ранения и доставлен в больницу. Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

норвегия

херсон

херсонская область

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в мире, норвегия, херсон, херсонская область