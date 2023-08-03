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Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 03.08.2023 (обновлено: 19:03 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888049982.html
Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевку и село Благодатное, выпустив 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:02
2023-08-03T19:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевку и село Благодатное, выпустив 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны военных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Уманское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Великоновосёловка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через десять минут украинские войска выпустили по Макеевке и Петровскому району Донецка еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Село Благодатное расположено к юго-западу от города Соледар в Донецкой области. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку, Макеевке и Благодатному

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевку и село Благодатное, выпустив 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны военных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Уманское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Великоновосёловка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Через десять минут украинские войска выпустили по Макеевке и Петровскому району Донецка еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Село Благодатное расположено к юго-западу от города Соледар в Донецкой области.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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