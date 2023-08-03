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Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023

Украинские войска выпустили еще 25 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевку и село Благодатное, выпустив 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:02

2023-08-03T19:02

2023-08-03T19:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевку и село Благодатное, выпустив 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны военных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Уманское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Великоновосёловка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через десять минут украинские войска выпустили по Макеевке и Петровскому району Донецка еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Село Благодатное расположено к юго-западу от города Соледар в Донецкой области. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк