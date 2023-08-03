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ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 03.08.2023 (обновлено: 18:33 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888032785.html
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель - РИА Новости, 03.08.2023
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель
Украинская армия два дня подряд обстреливает Кременную, погиб местный житель, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:51
2023-08-03T18:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинская армия два дня подряд обстреливает Кременную, погиб местный житель, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. "Первого и второго августа ВСУ нанесли артиллерийские удары по Кременной", — говорится в публикации. По данным властей, 1 августа кассетный боеприпас повредил стадион "Олимп", 2 августа при артобстреле пострадал жилой дом. "Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу", — добавили в правительстве. Власти ЛНР считают, что одна из главных целей украинских силовиков — посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель

Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной кассетными боеприпасами, погиб человек

© Фото : Правительство ЛНР/TelegramПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ 1 и 2 августа
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ 1 и 2 августа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ 1 и 2 августа
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинская армия два дня подряд обстреливает Кременную, погиб местный житель, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
"Первого и второго августа ВСУ нанесли артиллерийские удары по Кременной", — говорится в публикации.
© Фото : Правительство ЛНР/TelegramПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ 1 и 2 августа
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ 1 и 2 августа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ 1 и 2 августа
По данным властей, 1 августа кассетный боеприпас повредил стадион "Олимп", 2 августа при артобстреле пострадал жилой дом.
"Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу", — добавили в правительстве.
Власти ЛНР считают, что одна из главных целей украинских силовиков — посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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