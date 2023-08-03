https://ria.ru/20230803/obstrel-1888032785.html

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель

Украинская армия два дня подряд обстреливает Кременную, погиб местный житель, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:51

2023-08-03T17:51

2023-08-03T18:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинская армия два дня подряд обстреливает Кременную, погиб местный житель, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. "Первого и второго августа ВСУ нанесли артиллерийские удары по Кременной", — говорится в публикации. По данным властей, 1 августа кассетный боеприпас повредил стадион "Олимп", 2 августа при артобстреле пострадал жилой дом. "Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу", — добавили в правительстве. Власти ЛНР считают, что одна из главных целей украинских силовиков — посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html

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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия