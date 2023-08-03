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ВСУ выпустили еще 28 снарядов по населенным пунктам в ДНР

ВСУ выпустили еще 28 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ выпустили еще 28 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:09

2023-08-03T17:09

2023-08-03T17:09

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через пять минут ВСУ выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район находится на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия