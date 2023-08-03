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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 03.08.2023 (обновлено: 16:31 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/obstrel-1887982147.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку и поселкам Владимировка и Никольское 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:55
2023-08-03T16:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку и поселкам Владимировка и Никольское 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, огонь по Киевскому району Донецка украинские войска открыли в 12:35. "Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.До этого, в 12:25, под обстрел попала Владимировка, по которой пришлось пять снарядов. А в 12:40 Никольское обстреляли шестью натовскими снарядами.Кроме того, в 14:20 ВСУ выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка, его окраиной считается аэропорт, полностью разрушенный во время многомесячных боев между украинскими военными и донецкими ополченцами. Владимировка и Никольское расположены по соседству и менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который сейчас ведутся бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887778375.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку, Владимировке и Никольскому

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку и поселкам Владимировка и Никольское 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, огонь по Киевскому району Донецка украинские войска открыли в 12:35.
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"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
До этого, в 12:25, под обстрел попала Владимировка, по которой пришлось пять снарядов. А в 12:40 Никольское обстреляли шестью натовскими снарядами.
Кроме того, в 14:20 ВСУ выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка, его окраиной считается аэропорт, полностью разрушенный во время многомесячных боев между украинскими военными и донецкими ополченцами. Владимировка и Никольское расположены по соседству и менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который сейчас ведутся бои.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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