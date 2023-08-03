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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/obstrel-1887934060.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:08
2023-08-03T12:08
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 11.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 11.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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