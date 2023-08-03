https://ria.ru/20230803/obstrel-1887934060.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:08

2023-08-03T12:08

2023-08-03T12:08

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:384:2731:1920_1920x0_80_0_0_1f81354c51dced08f95ba724f613d633.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 11.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия