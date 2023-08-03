https://ria.ru/20230803/obstrel-1887916993.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска утром обстреляли Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:37

2023-08-03T10:37

2023-08-03T10:37

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 6.10 и 10.00 было выпущено пять снарядов по Киевскому району города, в 10.05 – четыре снаряда по Петровскому району. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/obstrel-1887778375.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия