Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 12 натовских снарядов
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в 6.10 и 10.00 было выпущено пять снарядов по Киевскому району города, в 10.05 – четыре снаряда по Петровскому району.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.