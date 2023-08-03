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При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2023
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10:26 03.08.2023 (обновлено: 10:37 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/obstrel-1887914010.html
При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя
При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2023
При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Алешки в Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа в РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:26
2023-08-03T10:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Алешки в Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа в Telegram-канале. &quot;ВСУ продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области… В результате обстрела Алешек получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя&quot;, - говорится в сообщении горадминистрации.В течение дня накануне ВСУ вели обстрел пяти населенных пунктов, выпустив свыше 40 снарядов. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховки, Каховки, Великой Лепетихи, Днепрян, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - добавляется в сообщении. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняется.
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя

При обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области два мирных жителя получили ранения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Алешки в Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа в Telegram-канале.
«

"ВСУ продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области… В результате обстрела Алешек получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя", - говорится в сообщении горадминистрации.

В течение дня накануне ВСУ вели обстрел пяти населенных пунктов, выпустив свыше 40 снарядов.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховки, Каховки, Великой Лепетихи, Днепрян, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - добавляется в сообщении.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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