https://ria.ru/20230803/obstrel-1887914010.html

При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя

При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2023

При обстреле Алешек в Херсонской области пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Алешки в Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа в РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:26

2023-08-03T10:26

2023-08-03T10:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Алешки в Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа в Telegram-канале. "ВСУ продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области… В результате обстрела Алешек получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя", - говорится в сообщении горадминистрации.В течение дня накануне ВСУ вели обстрел пяти населенных пунктов, выпустив свыше 40 снарядов. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховки, Каховки, Великой Лепетихи, Днепрян, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - добавляется в сообщении. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняется.

https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия