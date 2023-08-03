https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887913774.html
Песков назвал смыслы, объединяющие российское общество
Песков назвал смыслы, объединяющие российское общество - РИА Новости, 03.08.2023
Песков назвал смыслы, объединяющие российское общество
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смыслы, которые сейчас есть в российском обществе: это патриотизм, помогающий идти вперед в условиях... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:22
2023-08-03T10:22
2023-08-03T10:23
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смыслы, которые сейчас есть в российском обществе: это патриотизм, помогающий идти вперед в условиях ведущейся против России войны, гордость за героев на передовой, гордость за страну. "Мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы. Это тот самый патриотизм, который помогает нам идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против нас. Это смыслы гордости по отношению к тем героям, которые сейчас на передовой", - приводит слова Пескова Мастерская новых медиа, где накануне выступил пресс-секретарь главы государства. Он также назвал смыслы "гордости за нашу страну, которая, по всем прогнозам, должна была провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие, через несколько месяцев после того, как по отношению к нам ввели совершенно беспрецедентные санкции". "И гордость того, что мы не то чтобы провалились, мы сейчас обсуждаем, как мы будем развиваться", - приводятся слова пресс-секретаря главы государства.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков назвал смыслы, объединяющие российское общество
Песков назвал патриотизм и гордость смыслами, объединяющими российское общество
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал
смыслы, которые сейчас есть в российском обществе: это патриотизм, помогающий идти вперед в условиях ведущейся против России войны, гордость за героев на передовой, гордость за страну.
"Мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы. Это тот самый патриотизм, который помогает нам идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против нас. Это смыслы гордости по отношению к тем героям, которые сейчас на передовой", - приводит слова Пескова Мастерская новых медиа, где накануне выступил пресс-секретарь главы государства.
Он также назвал смыслы "гордости за нашу страну, которая, по всем прогнозам, должна была провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие, через несколько месяцев после того, как по отношению к нам ввели совершенно беспрецедентные санкции".
"И гордость того, что мы не то чтобы провалились, мы сейчас обсуждаем, как мы будем развиваться", - приводятся слова пресс-секретаря главы государства.
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