https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887913774.html

Песков назвал смыслы, объединяющие российское общество

Песков назвал смыслы, объединяющие российское общество - РИА Новости, 03.08.2023

Песков назвал смыслы, объединяющие российское общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смыслы, которые сейчас есть в российском обществе: это патриотизм, помогающий идти вперед в условиях... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:22

2023-08-03T10:22

2023-08-03T10:23

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смыслы, которые сейчас есть в российском обществе: это патриотизм, помогающий идти вперед в условиях ведущейся против России войны, гордость за героев на передовой, гордость за страну. "Мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы. Это тот самый патриотизм, который помогает нам идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против нас. Это смыслы гордости по отношению к тем героям, которые сейчас на передовой", - приводит слова Пескова Мастерская новых медиа, где накануне выступил пресс-секретарь главы государства. Он также назвал смыслы "гордости за нашу страну, которая, по всем прогнозам, должна была провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие, через несколько месяцев после того, как по отношению к нам ввели совершенно беспрецедентные санкции". "И гордость того, что мы не то чтобы провалились, мы сейчас обсуждаем, как мы будем развиваться", - приводятся слова пресс-секретаря главы государства.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр