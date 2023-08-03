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В Оренбурге при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
В Оренбурге при обрушении строительных лесов пострадали рабочие - РИА Новости, 03.08.2023
В Оренбурге при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на площадке, где строят школу в Оренбурге, сообщили в мэрии. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:22
2023-08-03T21:22
2023-08-03T21:22
оренбург
происшествия
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УФА, 3 авг - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на площадке, где строят школу в Оренбурге, сообщили в мэрии. По данным администрации города, в 20.03 (18.03 мск) обрушились строительные леса у здания школы № 67 на улиуе Всесоюзной. "Пострадали трое рабочих. Была вызвана скорая, пострадавших оперативно госпитализировали. На место приехали представители подрядной организации и администрации города и школы - заказчика строительно-ремонтных работ. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и следователи. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего",- сообщает мэрия Оренбурга.
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оренбург, происшествия
В Оренбурге при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
В Оренбурге при обрушении строительных лесов на площадке пострадали трое рабочих
УФА, 3 авг - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на площадке, где строят школу в Оренбурге, сообщили в мэрии.
По данным администрации города, в 20.03 (18.03 мск) обрушились строительные леса у здания школы № 67 на улиуе Всесоюзной.
"Пострадали трое рабочих. Была вызвана скорая, пострадавших оперативно госпитализировали. На место приехали представители подрядной организации и администрации города и школы - заказчика строительно-ремонтных работ. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и следователи. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего",- сообщает мэрия Оренбурга.