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В Оренбурге при обрушении строительных лесов пострадали рабочие

В Оренбурге при обрушении строительных лесов пострадали рабочие - РИА Новости, 03.08.2023

В Оренбурге при обрушении строительных лесов пострадали рабочие

Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на площадке, где строят школу в Оренбурге, сообщили в мэрии. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:22

2023-08-03T21:22

2023-08-03T21:22

оренбург

происшествия

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УФА, 3 авг - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на площадке, где строят школу в Оренбурге, сообщили в мэрии. По данным администрации города, в 20.03 (18.03 мск) обрушились строительные леса у здания школы № 67 на улиуе Всесоюзной. "Пострадали трое рабочих. Была вызвана скорая, пострадавших оперативно госпитализировали. На место приехали представители подрядной организации и администрации города и школы - заказчика строительно-ремонтных работ. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и следователи. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего",- сообщает мэрия Оренбурга.

оренбург

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2023

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оренбург, происшествия