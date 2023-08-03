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В доме под Читой взорвалось газовое оборудование

В доме под Читой взорвалось газовое оборудование - РИА Новости, 03.08.2023

В доме под Читой взорвалось газовое оборудование

Два человека пострадали из-за взрыва газового оборудования в частном доме в СНТ "Ручейки" под Читой, сообщается в Telegram-канале забайкальского главка МЧС. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:53

2023-08-03T09:53

2023-08-03T10:03

происшествия

чита

читинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва газового оборудования в частном доме в СНТ "Ручейки" под Читой, сообщается в Telegram-канале забайкальского главка МЧС. "Днём 3 августа в СНТ "Ручейки" Читинского района в результате утечки бытового газа произошло обрушение частного дома. На место происшествия были направлены расчёты специализированной пожарно-спасательной части, скорая помощь, служба газа. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших пожилая женщина и 14-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы для обследования. В пресс-службе правительства Забайкалья добавили, что на место по поручению губернатора выехал зампред краевого правительства Алексей Сергейкин.Проверку по данному факту организовала прокуратура Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ведомства. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20230720/vzryv-1885221140.html

чита

читинский район

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происшествия, чита, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)