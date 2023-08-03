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В доме под Читой взорвалось газовое оборудование - РИА Новости, 03.08.2023
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09:53 03.08.2023 (обновлено: 10:03 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/oborudovanie-1887909634.html
В доме под Читой взорвалось газовое оборудование
В доме под Читой взорвалось газовое оборудование - РИА Новости, 03.08.2023
В доме под Читой взорвалось газовое оборудование
Два человека пострадали из-за взрыва газового оборудования в частном доме в СНТ "Ручейки" под Читой, сообщается в Telegram-канале забайкальского главка МЧС. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:53
2023-08-03T10:03
происшествия
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читинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва газового оборудования в частном доме в СНТ "Ручейки" под Читой, сообщается в Telegram-канале забайкальского главка МЧС. "Днём 3 августа в СНТ "Ручейки" Читинского района в результате утечки бытового газа произошло обрушение частного дома. На место происшествия были направлены расчёты специализированной пожарно-спасательной части, скорая помощь, служба газа. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших пожилая женщина и 14-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы для обследования. В пресс-службе правительства Забайкалья добавили, что на место по поручению губернатора выехал зампред краевого правительства Алексей Сергейкин.Проверку по данному факту организовала прокуратура Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ведомства. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований пожарной безопасности.
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чита
читинский район
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происшествия, чита, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Читинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме под Читой взорвалось газовое оборудование

В частном доме под Читой два человека пострадали при взрыве газового оборудования

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюНа месте взрыва газового оборудования в доме под Читой
На месте взрыва газового оборудования в доме под Читой - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
На месте взрыва газового оборудования в доме под Читой
Читать ria.ru в
ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва газового оборудования в частном доме в СНТ "Ручейки" под Читой, сообщается в Telegram-канале забайкальского главка МЧС.
«
"Днём 3 августа в СНТ "Ручейки" Читинского района в результате утечки бытового газа произошло обрушение частного дома. На место происшествия были направлены расчёты специализированной пожарно-спасательной части, скорая помощь, служба газа. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди пострадавших пожилая женщина и 14-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы для обследования.
В пресс-службе правительства Забайкалья добавили, что на место по поручению губернатора выехал зампред краевого правительства Алексей Сергейкин.
Проверку по данному факту организовала прокуратура Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ведомства. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований пожарной безопасности.
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ПроисшествияЧитаЧитинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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