Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере
Вице-премьер Италии Таяни заявил, что нет признаков участия России в перевороте в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
РИМ, 3 авг — РИА Новости. Нет никакой информации, указывающей на причастность России к перевороту в Нигере, сообщил в интервью la Repubblica министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"У нас нет никаких данных об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота. Демонстрации с фотографиями Путина, по сути, были больше антифранцузскими. Но конечно, Россия годами умело проникала в этот регион", — заявил чиновник.
"Если бы он боялся государственного переворота, его бы не было в Италии. Охрана президента действовала самостоятельно. Об этом никто не знал, ни США, ни Франция", — заключил Таяни.
Служащие президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.
Как заявлял РИА Новости директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко, все спекуляции о вмешательстве Москвы в ситуацию в Нигере лишены оснований и направлены лишь на создание новых обвинений. Он напомнил, что Россия призвала к скорейшей нормализации ситуации и возвращению в правовое поле.