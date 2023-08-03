https://ria.ru/20230803/niger-1887917206.html

Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере

Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере - РИА Новости, 03.08.2023

Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере

Нет никакой информации, указывающей на причастность России к перевороту в Нигере, сообщил в интервью la Repubblica министр иностранных дел и вице-премьер Италии РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:37

2023-08-03T10:37

2023-08-03T11:13

в мире

италия

нигер

антонио таяни

переворот в нигере — 2023

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РИМ, 3 авг — РИА Новости. Нет никакой информации, указывающей на причастность России к перевороту в Нигере, сообщил в интервью la Repubblica министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни."У нас нет никаких данных об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота. Демонстрации с фотографиями Путина, по сути, были больше антифранцузскими. Но конечно, Россия годами умело проникала в этот регион", — заявил чиновник.По его словам, смена власти в африканской стране застигла врасплох всю Европу. В этой связи Таяни напомнил, что в конце июля в Рим на встречу по продовольствию приезжал премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду."Если бы он боялся государственного переворота, его бы не было в Италии. Охрана президента действовала самостоятельно. Об этом никто не знал, ни США, ни Франция", — заключил Таяни. Как заявлял РИА Новости директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко, все спекуляции о вмешательстве Москвы в ситуацию в Нигере лишены оснований и направлены лишь на создание новых обвинений. Он напомнил, что Россия призвала к скорейшей нормализации ситуации и возвращению в правовое поле.

https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html

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Кирилл Волков

в мире, италия, нигер, антонио таяни, переворот в нигере — 2023