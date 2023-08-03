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Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере - РИА Новости, 03.08.2023
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10:37 03.08.2023 (обновлено: 11:13 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/niger-1887917206.html
Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере
Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере - РИА Новости, 03.08.2023
Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере
Нет никакой информации, указывающей на причастность России к перевороту в Нигере, сообщил в интервью la Repubblica министр иностранных дел и вице-премьер Италии РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:37
2023-08-03T11:13
в мире
италия
нигер
антонио таяни
переворот в нигере — 2023
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РИМ, 3 авг — РИА Новости. Нет никакой информации, указывающей на причастность России к перевороту в Нигере, сообщил в интервью la Repubblica министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни."У нас нет никаких данных об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота. Демонстрации с фотографиями Путина, по сути, были больше антифранцузскими. Но конечно, Россия годами умело проникала в этот регион", — заявил чиновник.По его словам, смена власти в африканской стране застигла врасплох всю Европу. В этой связи Таяни напомнил, что в конце июля в Рим на встречу по продовольствию приезжал премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду."Если бы он боялся государственного переворота, его бы не было в Италии. Охрана президента действовала самостоятельно. Об этом никто не знал, ни США, ни Франция", — заключил Таяни. Как заявлял РИА Новости директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко, все спекуляции о вмешательстве Москвы в ситуацию в Нигере лишены оснований и направлены лишь на создание новых обвинений. Он напомнил, что Россия призвала к скорейшей нормализации ситуации и возвращению в правовое поле.
https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html
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в мире, италия, нигер, антонио таяни, переворот в нигере — 2023
В мире, Италия, Нигер, Антонио Таяни, Переворот в Нигере — 2023
Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере

Вице-премьер Италии Таяни заявил, что нет признаков участия России в перевороте в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Читать ria.ru в
РИМ, 3 авг — РИА Новости. Нет никакой информации, указывающей на причастность России к перевороту в Нигере, сообщил в интервью la Repubblica министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"У нас нет никаких данных об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота. Демонстрации с фотографиями Путина, по сути, были больше антифранцузскими. Но конечно, Россия годами умело проникала в этот регион", — заявил чиновник.
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По его словам, смена власти в африканской стране застигла врасплох всю Европу. В этой связи Таяни напомнил, что в конце июля в Рим на встречу по продовольствию приезжал премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду.
"Если бы он боялся государственного переворота, его бы не было в Италии. Охрана президента действовала самостоятельно. Об этом никто не знал, ни США, ни Франция", — заключил Таяни.

Служащие президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.

Как заявлял РИА Новости директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко, все спекуляции о вмешательстве Москвы в ситуацию в Нигере лишены оснований и направлены лишь на создание новых обвинений. Он напомнил, что Россия призвала к скорейшей нормализации ситуации и возвращению в правовое поле.
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В миреИталияНигерАнтонио ТаяниПереворот в Нигере — 2023
 
 
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