Рейтинг@Mail.ru
Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/niger-1887907082.html
Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников
Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников - РИА Новости, 03.08.2023
Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников
Посольство Великобритании в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за военного переворота, произошедшего в африканской стране, говорится в документе,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:34
2023-08-03T09:34
в мире
нигер
ниамей
африканский союз
мохамед базум
джеймс клеверли
переворот в нигере — 2023
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_44782fb5e8c21e2c55554d2115eef0b9.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Посольство Великобритании в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за военного переворота, произошедшего в африканской стране, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства. "В связи с ситуацией в плане безопасности британское посольство в Ниамее временно сокращает число сотрудников", - сказано там. Накануне британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сообщил, что первую группу граждан Великобритании эвакуировали из Нигера. По сообщениям агентства Рейтера, люди были эвакуированы на самолете Франции. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230803/niger-1887900558.html
нигер
ниамей
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:2573:1930_1920x0_80_0_0_ced51ecb1e08ed9fedd77390e53c8c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, ниамей, африканский союз, мохамед базум, джеймс клеверли, переворот в нигере — 2023, великобритания
В мире, Нигер, Ниамей, Африканский союз, Мохамед Базум, Джеймс Клеверли, Переворот в Нигере — 2023, Великобритания
Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников

Посольство Британии в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за переворота

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер
Сотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Посольство Великобритании в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за военного переворота, произошедшего в африканской стране, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
"В связи с ситуацией в плане безопасности британское посольство в Ниамее временно сокращает число сотрудников", - сказано там.
Накануне британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сообщил, что первую группу граждан Великобритании эвакуировали из Нигера. По сообщениям агентства Рейтера, люди были эвакуированы на самолете Франции.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере
Вчера, 08:27
 
В миреНигерНиамейАфриканский союзМохамед БазумДжеймс КлеверлиПереворот в Нигере — 2023Великобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала