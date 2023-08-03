https://ria.ru/20230803/niger-1887907082.html

Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников

Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников - РИА Новости, 03.08.2023

Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников

Посольство Великобритании в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за военного переворота, произошедшего в африканской стране, говорится в документе,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:34

2023-08-03T09:34

2023-08-03T09:34

в мире

нигер

ниамей

африканский союз

мохамед базум

джеймс клеверли

переворот в нигере — 2023

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_44782fb5e8c21e2c55554d2115eef0b9.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Посольство Великобритании в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за военного переворота, произошедшего в африканской стране, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства. "В связи с ситуацией в плане безопасности британское посольство в Ниамее временно сокращает число сотрудников", - сказано там. Накануне британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сообщил, что первую группу граждан Великобритании эвакуировали из Нигера. По сообщениям агентства Рейтера, люди были эвакуированы на самолете Франции. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230803/niger-1887900558.html

нигер

ниамей

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, ниамей, африканский союз, мохамед базум, джеймс клеверли, переворот в нигере — 2023, великобритания