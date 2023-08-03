Британское посольство в Ниамее сократило число сотрудников
Посольство Британии в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за переворота
© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Посольство Великобритании в Нигере временно сокращает число сотрудников из-за военного переворота, произошедшего в африканской стране, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
"В связи с ситуацией в плане безопасности британское посольство в Ниамее временно сокращает число сотрудников", - сказано там.
Накануне британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сообщил, что первую группу граждан Великобритании эвакуировали из Нигера. По сообщениям агентства Рейтера, люди были эвакуированы на самолете Франции.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".