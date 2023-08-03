Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере
Журналист Хампел считает, что Россия легко сможет заполнить политический вакуум в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Россия без труда сможет заполнить политический вакуум, образовавшийся в Нигере после ослабления влияния Франции в африканской стране, Париж при этом даже не станет противостоять этому, считает бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел.
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"Россия может с легкостью заполнить (вакуум). Политический вакуум очевиден для всех. Влияние Европы ослабевает с каждым днем. У Франции нет военной мощи, чтобы увеличить свое присутствие и диктовать пути продвижения вперед. Французская армия настолько занята поставкой Украине оружия, и ее (Франции – ред.) финансовая устойчивость настолько слаба, что она никогда не сможет демонстрировать силу в Африке. Мы подходим к концу ее влияния в Африке", - сказал он РИА Новости.
К причинам симпатии к России на африканском континенте Хампел среди прочего относит историческое прошлое. По словам эксперта, ни СССР, ни в последствии Россия не только никогда не выступали на стороне колониальных держав, но и поддерживали борьбу колоний за независимость. Другие же страны, такие как Франция, Британия, Бельгия и США, наоборот, на расстоянии оказывали поддержку местным диктаторам, чья власть держалась на заверениях, что они были "антикоммунистами", добавил он.
Хампел выразил мнение, что в случае распространения влияния России в регионе Париж даже не станет вмешиваться и противостоять этому, чтобы попытаться вернуть свои позиции. В частности, это связано с некомпетентностью французского президента Эммануэля Макрона в делах, касающихся Африки, и с отсутствием интереса с его стороны работать над этим, добавил он.
По мнению эксперта, единственное, чего Франция постарается добиться, - это "плавный уход" из Нигера, который Париж намерен растянуть на несколько лет с целью как можно дольше поддерживать работу военной базы в Нигере и Чаде, а также гарантировать исполнение контрактов по добыче урана в нигерских шахтах, принадлежащих французской промышленной компании Orano.
По словам Хампела, французское влияние в Нигере начало ослабевать задолго до военного переворота в стране. Половина стремительно растущего населения в этой африканской стране представлена молодежью младше 25 лет, однако школьная система там развита плохо и перегружена, из-за чего только четверть населения обучена грамоте. Французская система образования также находится в плачевном состоянии, и в результате Париж десятилетиями не оказывал поддержки в обучении детей. Это стало одной из причин снижения распространения французского языка в Нигере и как следствие ослабления влияния самой Франции, объяснил эксперт.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.