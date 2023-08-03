https://ria.ru/20230803/niger-1887900558.html

Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере

Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере - РИА Новости, 03.08.2023

Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере

Россия без труда сможет заполнить политический вакуум, образовавшийся в Нигере после ослабления влияния Франции в африканской стране, Париж при этом даже не... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:27

2023-08-03T08:27

2023-08-03T08:27

нигер

франция

россия

мохамед базум

эммануэль макрон

переворот в нигере — 2023

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887580186_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_cf0936e4d1c8c9b6674b7156d2fbac1d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Россия без труда сможет заполнить политический вакуум, образовавшийся в Нигере после ослабления влияния Франции в африканской стране, Париж при этом даже не станет противостоять этому, считает бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел. "Россия может с легкостью заполнить (вакуум). Политический вакуум очевиден для всех. Влияние Европы ослабевает с каждым днем. У Франции нет военной мощи, чтобы увеличить свое присутствие и диктовать пути продвижения вперед. Французская армия настолько занята поставкой Украине оружия, и ее (Франции – ред.) финансовая устойчивость настолько слаба, что она никогда не сможет демонстрировать силу в Африке. Мы подходим к концу ее влияния в Африке", - сказал он РИА Новости. К причинам симпатии к России на африканском континенте Хампел среди прочего относит историческое прошлое. По словам эксперта, ни СССР, ни в последствии Россия не только никогда не выступали на стороне колониальных держав, но и поддерживали борьбу колоний за независимость. Другие же страны, такие как Франция, Британия, Бельгия и США, наоборот, на расстоянии оказывали поддержку местным диктаторам, чья власть держалась на заверениях, что они были "антикоммунистами", добавил он. Хампел выразил мнение, что в случае распространения влияния России в регионе Париж даже не станет вмешиваться и противостоять этому, чтобы попытаться вернуть свои позиции. В частности, это связано с некомпетентностью французского президента Эммануэля Макрона в делах, касающихся Африки, и с отсутствием интереса с его стороны работать над этим, добавил он. По мнению эксперта, единственное, чего Франция постарается добиться, - это "плавный уход" из Нигера, который Париж намерен растянуть на несколько лет с целью как можно дольше поддерживать работу военной базы в Нигере и Чаде, а также гарантировать исполнение контрактов по добыче урана в нигерских шахтах, принадлежащих французской промышленной компании Orano. По словам Хампела, французское влияние в Нигере начало ослабевать задолго до военного переворота в стране. Половина стремительно растущего населения в этой африканской стране представлена молодежью младше 25 лет, однако школьная система там развита плохо и перегружена, из-за чего только четверть населения обучена грамоте. Французская система образования также находится в плачевном состоянии, и в результате Париж десятилетиями не оказывал поддержки в обучении детей. Это стало одной из причин снижения распространения французского языка в Нигере и как следствие ослабления влияния самой Франции, объяснил эксперт. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

нигер

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, франция, россия, мохамед базум, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023, в мире