Рейтинг@Mail.ru
Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/niger-1887900558.html
Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере
Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере - РИА Новости, 03.08.2023
Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере
Россия без труда сможет заполнить политический вакуум, образовавшийся в Нигере после ослабления влияния Франции в африканской стране, Париж при этом даже не... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:27
2023-08-03T08:27
нигер
франция
россия
мохамед базум
эммануэль макрон
переворот в нигере — 2023
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887580186_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_cf0936e4d1c8c9b6674b7156d2fbac1d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Россия без труда сможет заполнить политический вакуум, образовавшийся в Нигере после ослабления влияния Франции в африканской стране, Париж при этом даже не станет противостоять этому, считает бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел. "Россия может с легкостью заполнить (вакуум). Политический вакуум очевиден для всех. Влияние Европы ослабевает с каждым днем. У Франции нет военной мощи, чтобы увеличить свое присутствие и диктовать пути продвижения вперед. Французская армия настолько занята поставкой Украине оружия, и ее (Франции – ред.) финансовая устойчивость настолько слаба, что она никогда не сможет демонстрировать силу в Африке. Мы подходим к концу ее влияния в Африке", - сказал он РИА Новости. К причинам симпатии к России на африканском континенте Хампел среди прочего относит историческое прошлое. По словам эксперта, ни СССР, ни в последствии Россия не только никогда не выступали на стороне колониальных держав, но и поддерживали борьбу колоний за независимость. Другие же страны, такие как Франция, Британия, Бельгия и США, наоборот, на расстоянии оказывали поддержку местным диктаторам, чья власть держалась на заверениях, что они были "антикоммунистами", добавил он. Хампел выразил мнение, что в случае распространения влияния России в регионе Париж даже не станет вмешиваться и противостоять этому, чтобы попытаться вернуть свои позиции. В частности, это связано с некомпетентностью французского президента Эммануэля Макрона в делах, касающихся Африки, и с отсутствием интереса с его стороны работать над этим, добавил он. По мнению эксперта, единственное, чего Франция постарается добиться, - это "плавный уход" из Нигера, который Париж намерен растянуть на несколько лет с целью как можно дольше поддерживать работу военной базы в Нигере и Чаде, а также гарантировать исполнение контрактов по добыче урана в нигерских шахтах, принадлежащих французской промышленной компании Orano. По словам Хампела, французское влияние в Нигере начало ослабевать задолго до военного переворота в стране. Половина стремительно растущего населения в этой африканской стране представлена молодежью младше 25 лет, однако школьная система там развита плохо и перегружена, из-за чего только четверть населения обучена грамоте. Французская система образования также находится в плачевном состоянии, и в результате Париж десятилетиями не оказывал поддержки в обучении детей. Это стало одной из причин снижения распространения французского языка в Нигере и как следствие ослабления влияния самой Франции, объяснил эксперт. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
нигер
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887580186_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1b3e490ffe8b1b2dce1b43bb53b1e810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, франция, россия, мохамед базум, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023, в мире
Нигер, Франция, Россия, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон, Переворот в Нигере — 2023, В мире
Эксперт допустил, что Россия легко заполнит политический вакуум в Нигере

Журналист Хампел считает, что Россия легко сможет заполнить политический вакуум в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Россия без труда сможет заполнить политический вакуум, образовавшийся в Нигере после ослабления влияния Франции в африканской стране, Париж при этом даже не станет противостоять этому, считает бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел.
«
"Россия может с легкостью заполнить (вакуум). Политический вакуум очевиден для всех. Влияние Европы ослабевает с каждым днем. У Франции нет военной мощи, чтобы увеличить свое присутствие и диктовать пути продвижения вперед. Французская армия настолько занята поставкой Украине оружия, и ее (Франции – ред.) финансовая устойчивость настолько слаба, что она никогда не сможет демонстрировать силу в Африке. Мы подходим к концу ее влияния в Африке", - сказал он РИА Новости.
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
На грани катастрофы: Франция теряет уран из Нигера
1 августа, 08:00
К причинам симпатии к России на африканском континенте Хампел среди прочего относит историческое прошлое. По словам эксперта, ни СССР, ни в последствии Россия не только никогда не выступали на стороне колониальных держав, но и поддерживали борьбу колоний за независимость. Другие же страны, такие как Франция, Британия, Бельгия и США, наоборот, на расстоянии оказывали поддержку местным диктаторам, чья власть держалась на заверениях, что они были "антикоммунистами", добавил он.
Хампел выразил мнение, что в случае распространения влияния России в регионе Париж даже не станет вмешиваться и противостоять этому, чтобы попытаться вернуть свои позиции. В частности, это связано с некомпетентностью французского президента Эммануэля Макрона в делах, касающихся Африки, и с отсутствием интереса с его стороны работать над этим, добавил он.
По мнению эксперта, единственное, чего Франция постарается добиться, - это "плавный уход" из Нигера, который Париж намерен растянуть на несколько лет с целью как можно дольше поддерживать работу военной базы в Нигере и Чаде, а также гарантировать исполнение контрактов по добыче урана в нигерских шахтах, принадлежащих французской промышленной компании Orano.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка
29 июля, 08:00
По словам Хампела, французское влияние в Нигере начало ослабевать задолго до военного переворота в стране. Половина стремительно растущего населения в этой африканской стране представлена молодежью младше 25 лет, однако школьная система там развита плохо и перегружена, из-за чего только четверть населения обучена грамоте. Французская система образования также находится в плачевном состоянии, и в результате Париж десятилетиями не оказывал поддержки в обучении детей. Это стало одной из причин снижения распространения французского языка в Нигере и как следствие ослабления влияния самой Франции, объяснил эксперт.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера.
Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.
Ситуация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Нигер положил Францию на лопатки
31 июля, 08:00
 
НигерФранцияРоссияМохамед БазумЭммануэль МакронПереворот в Нигере — 2023В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала