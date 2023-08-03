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Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.08.2023
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15:59 03.08.2023 (обновлено: 16:24 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/neft-1887999680.html
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.08.2023
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти
Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:59
2023-08-03T16:24
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики."Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить сентябрь", - говорится в сообщении.Отмечается, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Фактически добыча королевства составит в сентябре примерно 9 миллионов баррелей в сутки, добавляет госагентство. "Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках", - заключает издание.Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ 4 июня объявила, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее королевство сообщило, что продлевает сокращение на август.Помимо этого, в начале апреля ряд стран ОПЕК+ также объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года - в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), и на королевство пришлось сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки.Сама ОПЕК+ в рамках соглашения снижает добычу до конца текущего года совокупно на 2 миллиона баррелей в сутки. Квота Саудовской Аравии составляет 10,478 миллиона баррелей в сутки, а сокращения от уровня августа 2022 года - 526 тысяч баррелей день.
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117535.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
"Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить сентябрь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Фактически добыча королевства составит в сентябре примерно 9 миллионов баррелей в сутки, добавляет госагентство. "Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках", - заключает издание.
Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ 4 июня объявила, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее королевство сообщило, что продлевает сокращение на август.
Помимо этого, в начале апреля ряд стран ОПЕК+ также объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года - в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), и на королевство пришлось сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки.
Сама ОПЕК+ в рамках соглашения снижает добычу до конца текущего года совокупно на 2 миллиона баррелей в сутки. Квота Саудовской Аравии составляет 10,478 миллиона баррелей в сутки, а сокращения от уровня августа 2022 года - 526 тысяч баррелей день.
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ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год
4 июня, 20:17
 
ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияОПЕК
 
 
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