https://ria.ru/20230803/neft-1887999680.html

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.08.2023

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:59

2023-08-03T15:59

2023-08-03T16:24

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики."Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить сентябрь", - говорится в сообщении.Отмечается, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Фактически добыча королевства составит в сентябре примерно 9 миллионов баррелей в сутки, добавляет госагентство. "Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках", - заключает издание.Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ 4 июня объявила, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее королевство сообщило, что продлевает сокращение на август.Помимо этого, в начале апреля ряд стран ОПЕК+ также объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года - в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), и на королевство пришлось сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки.Сама ОПЕК+ в рамках соглашения снижает добычу до конца текущего года совокупно на 2 миллиона баррелей в сутки. Квота Саудовской Аравии составляет 10,478 миллиона баррелей в сутки, а сокращения от уровня августа 2022 года - 526 тысяч баррелей день.

https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117535.html

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек