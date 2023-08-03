https://ria.ru/20230803/nauka-1887847876.html

Точно в опухоль. В России изучили "cоюз" стволовых клеток и оксида графена

Точно в опухоль. В России изучили "cоюз" стволовых клеток и оксида графена - РИА Новости, 03.08.2023

Точно в опухоль. В России изучили "cоюз" стволовых клеток и оксида графена

Систему доставки лекарств на основе стволовых клеток, способных самостоятельно находить повреждения в организме, разрабатывают ученые БФУ им. И.Канта совместно... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:00

2023-08-03T09:00

2023-08-03T09:00

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графен

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Систему доставки лекарств на основе стволовых клеток, способных самостоятельно находить повреждения в организме, разрабатывают ученые БФУ им. И.Канта совместно с коллегами из ПФИЦ УрО РАН. По их словам, на текущем этапе они исследовали влияние на клетки наночастиц оксида графена, применяемых для загрузки "доставщика" лекарственными препаратами. Работа опубликована в журнале Molecules.Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) – особая форма зрелых стволовых клеток, отвечающая за восстановление поврежденных тканей организма. МСК обладают способностью к самообновлению и превращению в различные ткани – жир, хрящи и кости. Именно благодаря МСК происходит восстановление тканей, например при заживлении ран.Способность МСК самостоятельно находить патологические участки делает их привлекательным носителем терапевтических агентов и биоактивных материалов для адресной медицины, объяснили специалисты. Также эти клетки способны активно поглощать наночастицы оксида графена, который используют как связующее звено между носителем и препаратом.Оксид графена, или GO, согласно международной терминологии, – материал, активно применяемый в микроэлектронике и ряде других областей. Его свойства востребованы и в сфере биомедицины, но, по словам ученых, взаимодействие GO с живыми клетками пока недостаточно изучено.Ученым ЦИКБ Балтийского федерального университета (БФУ) совместно с коллегами из ПФИЦ УрО РАН удалось определить типы модификации, формы и количество наночастиц оксида графена, которые не нарушают способность мезенхимальных стволовых клеток к поиску очагов патологии."GO отлично подходит не только для создания систем доставки лекарств, но и для разработки наносенсоров, регистрирующих заданные молекулы, белки, штаммы вирусов. Для этого, однако, требуется четкое понимание особенностей взаимодействия наночастиц с живыми мезенхимальными клетками", – рассказал научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И.Канта Владимир Малащенко.Как объяснили специалисты, в настоящее время научный коллектив разрабатывает универсальную биомедицинскую платформу на основе МСК и оксида графена, которая может применяться для "выжигания" клеток опухоли за счет бесконтактного нагрева частиц оксида графена инфракрасным излучением."Исходя из полученных результатов, можно сказать, что использование наночастиц графена, разработанных нашими коллегами из ПФИЦ УрО РАН, имеет хорошую перспективу в диагностике, терапии и регенеративной медицине", – отметил Владимир Малащенко.Исследование стало возможно благодаря применению уникальной автоматизированной системы для наблюдения за живыми клетками в реальном времени, основанной на данных фазово-контрастной микроскопии, сообщили в БФУ.БФУ им. И.Канта – участник государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230117/nauka-1845253571.html

https://ria.ru/20221215/tpu-1838701538.html

https://ria.ru/20230524/nauka-1873592802.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, балтийский федеральный университет, калининград, здоровье - общество, графен, наука