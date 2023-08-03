https://ria.ru/20230803/natsvalyuty-1887935012.html

Песков оценил возможность введения нацвалют интеграционных объединений

Песков оценил возможность введения нацвалют интеграционных объединений - РИА Новости, 03.08.2023

Песков оценил возможность введения нацвалют интеграционных объединений

Введение нацвалюты интеграционных объединений в ближайшей перспективе вряд ли реализуемо, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:17

2023-08-03T12:17

2023-08-03T12:17

дмитрий песков

россия

экономика

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение нацвалюты интеграционных объединений в ближайшей перспективе вряд ли реализуемо, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно, ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты каких-то интеграционных процессов. Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени. В ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо, но использование национальных валют - это то, что уже сейчас реальность, которая растет в мировом масштабе, и к этой практике прибегают не только страны, которые сталкиваются с санкционными ограничениями, но те, которые не сталкиваются", - сказал Песков журналистам. По его словам, страны понимают выгодность этого режима при осуществлении внешне-экономической деятельности.

https://ria.ru/20230726/natsvalyuty-1886478001.html

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дмитрий песков, россия, экономика, в мире