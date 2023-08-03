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СМИ: ВСУ столкнулись с неимоверной плотностью минных полей при наступлении - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 03.08.2023 (обновлено: 22:18 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/nastuplenie-1888076084.html
СМИ: ВСУ столкнулись с неимоверной плотностью минных полей при наступлении
СМИ: ВСУ столкнулись с неимоверной плотностью минных полей при наступлении - РИА Новости, 03.08.2023
СМИ: ВСУ столкнулись с неимоверной плотностью минных полей при наступлении
Украина столкнулась с "неимоверной" плотностью минных полей при попытках контрнаступления, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:58
2023-08-03T22:18
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир путин
сергей шойгу
энтони блинкен
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Украина столкнулась с "неимоверной" плотностью минных полей при попытках контрнаступления, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей. "Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", - говорится в публикации. В то же время, как сообщает телеканал, "украинские власти продолжают охлаждать ожидания от прогресса" в своем контрнаступлении. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
СМИ: ВСУ столкнулись с неимоверной плотностью минных полей при наступлении

CNN: у ВСУ возникли проблемы при контрнаступлении из-за российских ловушек и минных полей

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Украина столкнулась с "неимоверной" плотностью минных полей при попытках контрнаступления, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей.
"Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", - говорится в публикации.
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
"Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу
28 июля, 08:00
В то же время, как сообщает телеканал, "украинские власти продолжают охлаждать ожидания от прогресса" в своем контрнаступлении.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ШойгуЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиев
 
 
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