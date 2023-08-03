https://ria.ru/20230803/napadenie-1888071580.html

На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос

На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос - РИА Новости, 03.08.2023

На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос

Двое мужчин напали на девушку и бросили ее в фонтан в Каменске-Уральском из-за цвета волос, подозреваемые уже задержаны, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:13

2023-08-03T21:13

2023-08-03T23:44

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

россия

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Двое мужчин напали на девушку и бросили ее в фонтан в Каменске-Уральском из-за цвета волос, подозреваемые уже задержаны, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в полицию Каменска-Уральского Свердловской области обратилась 19-летняя местная жительница с просьбой привлечь к уголовной ответственности двух мужчин, которые во вторник нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой. "Сотрудниками полиции установлены и задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей, 1991 и 1993 года рождения. <...> Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами", — сказал Горелых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Подозреваемые содержатся под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ, они уже принесли извинения потерпевшей, уточнил представитель полиции. Отмечается также, что мужчины не имеют отношения к военной службе и не принимали участие в специальной военной операции, как ранее сообщал ряд местных СМИ.

https://ria.ru/20230710/proisshestvie-1883390763.html

каменск-уральский

свердловская область

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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, валерий горелых