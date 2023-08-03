Рейтинг@Mail.ru
На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 03.08.2023 (обновлено: 23:44 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/napadenie-1888071580.html
На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос
На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос - РИА Новости, 03.08.2023
На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос
Двое мужчин напали на девушку и бросили ее в фонтан в Каменске-Уральском из-за цвета волос, подозреваемые уже задержаны, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:13
2023-08-03T23:44
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
россия
валерий горелых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Двое мужчин напали на девушку и бросили ее в фонтан в Каменске-Уральском из-за цвета волос, подозреваемые уже задержаны, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в полицию Каменска-Уральского Свердловской области обратилась 19-летняя местная жительница с просьбой привлечь к уголовной ответственности двух мужчин, которые во вторник нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой. "Сотрудниками полиции установлены и задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей, 1991 и 1993 года рождения. &lt;...&gt; Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами", — сказал Горелых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Подозреваемые содержатся под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ, они уже принесли извинения потерпевшей, уточнил представитель полиции. Отмечается также, что мужчины не имеют отношения к военной службе и не принимали участие в специальной военной операции, как ранее сообщал ряд местных СМИ.
https://ria.ru/20230710/proisshestvie-1883390763.html
каменск-уральский
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, валерий горелых
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых
На Урале двое мужчин напали на девушку из-за цвета волос

На Урале двое мужчин напали на девушку и бросили ее в фонтан из-за цвета волос

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Двое мужчин напали на девушку и бросили ее в фонтан в Каменске-Уральском из-за цвета волос, подозреваемые уже задержаны, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, в полицию Каменска-Уральского Свердловской области обратилась 19-летняя местная жительница с просьбой привлечь к уголовной ответственности двух мужчин, которые во вторник нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой.
"Сотрудниками полиции установлены и задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей, 1991 и 1993 года рождения. <...> Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами", — сказал Горелых.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Подозреваемые содержатся под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ, они уже принесли извинения потерпевшей, уточнил представитель полиции.
Отмечается также, что мужчины не имеют отношения к военной службе и не принимали участие в специальной военной операции, как ранее сообщал ряд местных СМИ.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Электростали с мужчины попытались снять скальп из-за цвета волос
10 июля, 21:00
 
ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьРоссияВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала