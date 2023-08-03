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Глава южнокорейской полиции назвал нападение с ножом в Соннаме терактом - РИА Новости, 03.08.2023
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17:06 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/napadenie-1888022080.html
Глава южнокорейской полиции назвал нападение с ножом в Соннаме терактом
Глава южнокорейской полиции назвал нападение с ножом в Соннаме терактом - РИА Новости, 03.08.2023
Глава южнокорейской полиции назвал нападение с ножом в Соннаме терактом
Резня, устроенная сегодня в пригороде южнокорейской столицы Соннаме, фактически является терактом, в общественных местах будут усилены меры безопасности, заявил РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:06
2023-08-03T17:06
в мире
южная корея
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Резня, устроенная сегодня в пригороде южнокорейской столицы Соннаме, фактически является терактом, в общественных местах будут усилены меры безопасности, заявил глава Агентства полиции Республики Корея Юн Хи Гын. Его слова приводит агентство Ренхап. "Беспокойство наших граждан в связи с так называемыми "необъяснимыми преступлениями" уже достигло предела, а похожие инциденты продолжают возникать, ситуация очень серьезная и критическая... Пострадать от действий (нападавшего) мог кто угодно, поэтому они фактически не отличаются от террористического акта", - заявил чиновник в ходе видеоконференции с руководителями всех городских и провинциальных управлений страны. По его словам, по примеру нынешнего нападения могут быть совершены новые преступления, в связи с чем необходима незамедлительная реакция властей. "Все (злоумышленники) выбирали места, где собирается много людей, поэтому прошу всех ощутимо усилить полицейскую деятельность, с упором на места массового пребывания", - сказал Юн Хи Гын. Он распорядился увеличить концентрацию патрульных машин и отрядов полиции в местах массового скопления людей, задействовать для совместного ночного патрулирования народные дружины и усилить мониторинговые группы в центрах управления камерами наблюдения. Правоохранители также пообещали собрать все ресурсы для поиска и сурового наказания всех причастных к подобным преступлениям и тех, кто публично угрожает совершить убийства. По последним данным, в результате инцидента в торговом центре у метро Сохен города Соннама пострадали 14 человек. Пятеро были сбиты злоумышленником, въехавшим на легковом автомобиле на пешеходную зону перед центром, ещё девять были ранены им с помощью ножа длиной около 50 см уже внутри здания. В итоге 12 человек получили травмы средней тяжести, одна женщина 60-70 лет находится в критическом состоянии. Пойманный с поличным 23-летний работник службы доставки по фамилии Чхве заявил во время допроса, что его "уже давно пытается устранить заказным убийством неизвестная организация", и он "хотел донести до людей эту несправедливую ситуацию". При этом, по данным полиции, нападавший недавно проверялся на наркотики, и результат был отрицательным. Во время преступления он также не был в состоянии алкогольного опьянения. Планируется проверить его на наличие психиатрических заболеваний.
https://ria.ru/20230723/nozh-1885845713.html
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
Глава южнокорейской полиции назвал нападение с ножом в Соннаме терактом

Глава южнокорейской полиции призвал усилить меры безопасности после нападения в Соннаме

© Кадр видео камеры наблюденияНападение неизвестного мужчины с ножом на людей в пригороде Сеула
Нападение неизвестного мужчины с ножом на людей в пригороде Сеула
© Кадр видео камеры наблюдения
Нападение неизвестного мужчины с ножом на людей в пригороде Сеула
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Резня, устроенная сегодня в пригороде южнокорейской столицы Соннаме, фактически является терактом, в общественных местах будут усилены меры безопасности, заявил глава Агентства полиции Республики Корея Юн Хи Гын. Его слова приводит агентство Ренхап.
"Беспокойство наших граждан в связи с так называемыми "необъяснимыми преступлениями" уже достигло предела, а похожие инциденты продолжают возникать, ситуация очень серьезная и критическая... Пострадать от действий (нападавшего) мог кто угодно, поэтому они фактически не отличаются от террористического акта", - заявил чиновник в ходе видеоконференции с руководителями всех городских и провинциальных управлений страны.
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По его словам, по примеру нынешнего нападения могут быть совершены новые преступления, в связи с чем необходима незамедлительная реакция властей.
"Все (злоумышленники) выбирали места, где собирается много людей, поэтому прошу всех ощутимо усилить полицейскую деятельность, с упором на места массового пребывания", - сказал Юн Хи Гын.
Он распорядился увеличить концентрацию патрульных машин и отрядов полиции в местах массового скопления людей, задействовать для совместного ночного патрулирования народные дружины и усилить мониторинговые группы в центрах управления камерами наблюдения. Правоохранители также пообещали собрать все ресурсы для поиска и сурового наказания всех причастных к подобным преступлениям и тех, кто публично угрожает совершить убийства.
По последним данным, в результате инцидента в торговом центре у метро Сохен города Соннама пострадали 14 человек. Пятеро были сбиты злоумышленником, въехавшим на легковом автомобиле на пешеходную зону перед центром, ещё девять были ранены им с помощью ножа длиной около 50 см уже внутри здания. В итоге 12 человек получили травмы средней тяжести, одна женщина 60-70 лет находится в критическом состоянии.
Пойманный с поличным 23-летний работник службы доставки по фамилии Чхве заявил во время допроса, что его "уже давно пытается устранить заказным убийством неизвестная организация", и он "хотел донести до людей эту несправедливую ситуацию". При этом, по данным полиции, нападавший недавно проверялся на наркотики, и результат был отрицательным. Во время преступления он также не был в состоянии алкогольного опьянения. Планируется проверить его на наличие психиатрических заболеваний.
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