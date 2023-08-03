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Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России - РИА Новости, 03.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.08.2023 (обновлено: 08:02 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/muzyka-1887614504.html
Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России
Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России - РИА Новости, 03.08.2023
Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России
Отмена российской культуры западным политикам не удалась, иностранные музыканты готовы выступать в стране вопреки угрозам продюсеров. В том числе дирижеры. Кто... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:00
2023-08-03T08:02
культура
культура
музыка
фабио мастранджело
теодор курентзис
новая опера
большой театр
мариинский театр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Отмена российской культуры западным политикам не удалась, иностранные музыканты готовы выступать в стране вопреки угрозам продюсеров. В том числе дирижеры. Кто именно — в материале РИА Новости.Фабио Мастранджело: российский паспорт и семья в ПетербургеСамый известный итальянец в российских музыкальных кругах Фабио Мастранджело до переезда в Россию в 2002-м уже заслужил международное признание. Выпускник консерваторий в Бари и Женеве, Королевской академии музыки в Лондоне, в 1996-м он основал камерный оркестр "Виртуозы Торонто", а с 2001-го на протяжении пяти лет был художественным руководителем фестиваля "Звезды Шайи" во Франции.Российский дебют дирижера состоялся в Михайловском театре. В Санкт-Петербурге он также сотрудничал с Мариинкой и в 2013-м принял художественное руководство театром "Мюзик-Холл" (теперь Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина). Выступал с коллективами из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Якутии, Ульяновска. С 2018 года — главный дирижер симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".В октябре 2011-го Мастранджело получил российский паспорт.&quot;Фабио — настоящий россиянин. Более того, скажу: всем бы русским быть такими патриотами. У него семья в Санкт-Петербурге, три года назад родился второй ребенок&quot;, — рассказала РИА Новости директор оркестра &quot;Русская филармония&quot; Гаянэ Шиладжян.Большая востребованность в России прежде не мешала работе маэстро и за рубежом: он стоял за пультом коллективов в Дании, Чехии, Германии и других странах. Сейчас у Мастранджело в основном российские проекты.&quot;Он несколько раз говорил мне, что не может спокойно съездить к маме в Бари, потому что начинают спрашивать (о политике. — Прим. ред.). Хотя Италия — та страна, которая наиболее лояльна к русским на Западе. Но в России у Фабио столько работы, что даже без западных приглашений скучать ему не приходится&quot;, — отметила Шиладжян.Теодор Курентзис: между Петербургом и БерлиномУроженец Греции Теодор Курентзис в 1994-м приехал учиться у легендарного профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Ильи Мусина и остался в России. Он добился успехов на посту главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета, где основал оркестр и хор musicAeterna, и художественного руководителя Театра оперы и балета в Перми, где также принял руководство известным Дягилевским фестивалем. В 2019-м Курентзис и musicAeterna перебрались в Санкт-Петербург, их резиденцией стал Дом Радио.В 2008-м за большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию русской культуры за рубежом дирижер был удостоен ордена Дружбы, а в 2014-м стал российским гражданином.С musicAeterna и другими оркестрами Курентзис регулярно гастролировал по миру, в 2018-м стал дирижером Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии. В 2022 году маэстро создал международный оркестр Utopia.Курентзис ни разу не комментировал специальную военную операцию России на Украине. Это вызвало недовольство на Западе — руководство Венского Концертхауса приняло решение прекратить многолетнее сотрудничество с дирижером. Однако "отменить" дирижера все же не смогли: он и Utopia продолжают выступать в Европе, в том числе на Зальцбургском фестивале.Кристиан Кнапп: из США в Мариинский театрАмериканец Кристиан Кнапп учился в Консерватории Новой Англии в Бостоне как пианист, осваивал дирижирование в Музыкальной академии Киджи в Италии у Юрия Темирканова и Мюнг-Вун Чунга, затем — в Санкт-Петербургской консерватории у Ильи Мусина и Леонида Корчмара. Карьеру за дирижерским пультом он начал в 2000-м в экспериментальном лондонском театре Брумхилл-опера. В разные годы работал с Английской национальной оперой, Оперным театром Сиэтла, оркестрами Лос-Анджелеса, Ливерпуля, Литвы и другими коллективами.С Мариинским театром Кнапп сотрудничает уже 12 лет. Как рассказали в пресс-службе театра, в обширном репертуаре дирижера — десятки опер и балетов преимущественно западных композиторов. Кнапп также периодически дирижирует премьерными спектаклями, под его управлением проходят концертные программы.Работа в российском театре не мешает ангажементам в других странах.&quot;Конечно, я буду в Мариинском театре в следующем сезоне. Это мой дом, мой творческий дом, — подчеркнул дирижер в разговоре с РИА Новости. — У меня нет проблем с приглашениями выступить за рубежом. В новом сезоне буду дирижировать разными оркестрами в разных театрах&quot;.Ян Латам-Кёниг: приглашение в Аргентину на фоне работы в РоссииБританец Ян Латам-Кёниг тоже успешно совмещает работу в России и на Западе. Выпускник Королевского музыкального колледжа в Лондоне постоянно сотрудничает с ведущими оперными театрами Европы — Ковент-Гарден, Опера Бастилии, театрами Берлина, Гамбурга, Рима, Лиссабона и Сантьяго. В 2019-м он основал и возглавил российско-британский Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича, а в этом году стал музыкальным руководителем театра Колон в Буэнос-Айресе.Сотрудничество Латама-Кёнига с московским театром "Новая опера" имени Е. В. Колобова началось в 2008-м, с 2011 по 2018-й маэстро был главным дирижером театра, а с 2019-го он главный приглашенный дирижер.&quot;Ян Латам-Кёниг задействован в репертуаре, однако постоянно в России не живет — прилетает на выступление&quot;, — пояснили в &quot;Новой опере&quot;.Джереми Уолкер: в московский театр на фоне СВОСоотечественник Латама-Кёнига и также выпускник Королевского колледжа Лондона Джереми Уолкер для продолжения музыкального образования выбрал Москву, где присоединился к стажерской группе дирижеров Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Весной 2022-го британец начал работать в Московском театре мюзикла.&quot;На Джереми не влияют никакие политические обстоятельства: он живет в Москве, учился в Московской консерватории в классе Вячеслава Валеева — ученика Геннадия Рождественского, — говорит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой. — Джереми поразил тем, как тонко чувствует русскую музыкальную школу. Контракт с ним продлили на новый сезон. Дирижер задействован во всем нашем репертуаре и примет участие в будущей премьере&quot;.Оставили российские оркестрыБыли и те, кто по политическим причинам оставил управление российскими оркестрами.Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра России Туган Сохиев, занимавший этот пост в течение восьми лет, в марте 2022 года объявил, что уходит из театра.Практически следом Павел Коган покинул пост художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра.Осенью 2022-го объявили о назначении нового худрука и главного дирижера Российского национального оркестра: Александр Рудин сменил основателя коллектива Михаила Плетнева, который с начала спецоперации ни разу не выступал в России.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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культура, музыка, фабио мастранджело, теодор курентзис, новая опера, большой театр, мариинский театр, театр мюзикла, сво
Культура, Культура, Музыка, Фабио Мастранджело, Теодор Курентзис, Новая опера, Большой театр, Мариинский театр, Театр мюзикла, СВО

Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России

© Фото : Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова, Екатерина ХристоваОркестр театра "Новая опера" и дирижер Ян Латам-Кёниг
Оркестр театра Новая опера и дирижер Ян Латам-Кёниг - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова, Екатерина Христова
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Отмена российской культуры западным политикам не удалась, иностранные музыканты готовы выступать в стране вопреки угрозам продюсеров. В том числе дирижеры. Кто именно — в материале РИА Новости.

Фабио Мастранджело: российский паспорт и семья в Петербурге

Самый известный итальянец в российских музыкальных кругах Фабио Мастранджело до переезда в Россию в 2002-м уже заслужил международное признание. Выпускник консерваторий в Бари и Женеве, Королевской академии музыки в Лондоне, в 1996-м он основал камерный оркестр "Виртуозы Торонто", а с 2001-го на протяжении пяти лет был художественным руководителем фестиваля "Звезды Шайи" во Франции.
© Фото : аккаунт Театра "Мюзик-Холл" в сети FacebookДирижер Фабио Мастранджело
Музыкальный руководитель проекта Мастер и Маргарита итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : аккаунт Театра "Мюзик-Холл" в сети Facebook
Дирижер Фабио Мастранджело
Российский дебют дирижера состоялся в Михайловском театре. В Санкт-Петербурге он также сотрудничал с Мариинкой и в 2013-м принял художественное руководство театром "Мюзик-Холл" (теперь Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина). Выступал с коллективами из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Якутии, Ульяновска. С 2018 года — главный дирижер симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".
© Фото : Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"Главный дирижер Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" Фабио Мастранджело
Главный дирижер Симфонического оркестра Москвы Русская филармония Фабио Мастранджело - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
Главный дирижер Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" Фабио Мастранджело
В октябре 2011-го Мастранджело получил российский паспорт.
«

"Фабио — настоящий россиянин. Более того, скажу: всем бы русским быть такими патриотами. У него семья в Санкт-Петербурге, три года назад родился второй ребенок", — рассказала РИА Новости директор оркестра "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян.

© Фото : Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"Главный дирижер Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" Фабио Мастранджело
Главный дирижер Симфонического оркестра Москвы Русская филармония Фабио Мастранджело - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
Главный дирижер Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" Фабио Мастранджело
Большая востребованность в России прежде не мешала работе маэстро и за рубежом: он стоял за пультом коллективов в Дании, Чехии, Германии и других странах. Сейчас у Мастранджело в основном российские проекты.
«

"Он несколько раз говорил мне, что не может спокойно съездить к маме в Бари, потому что начинают спрашивать (о политике. — Прим. ред.). Хотя Италия — та страна, которая наиболее лояльна к русским на Западе. Но в России у Фабио столько работы, что даже без западных приглашений скучать ему не приходится", — отметила Шиладжян.

Теодор Курентзис: между Петербургом и Берлином

Уроженец Греции Теодор Курентзис в 1994-м приехал учиться у легендарного профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Ильи Мусина и остался в России. Он добился успехов на посту главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета, где основал оркестр и хор musicAeterna, и художественного руководителя Театра оперы и балета в Перми, где также принял руководство известным Дягилевским фестивалем.
В 2019-м Курентзис и musicAeterna перебрались в Санкт-Петербург, их резиденцией стал Дом Радио.
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Антон ЗавьяловРоссийский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Антон Завьялов
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис
В 2008-м за большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию русской культуры за рубежом дирижер был удостоен ордена Дружбы, а в 2014-м стал российским гражданином.
С musicAeterna и другими оркестрами Курентзис регулярно гастролировал по миру, в 2018-м стал дирижером Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии. В 2022 году маэстро создал международный оркестр Utopia.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска"
Дирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска"
Курентзис ни разу не комментировал специальную военную операцию России на Украине. Это вызвало недовольство на Западе — руководство Венского Концертхауса приняло решение прекратить многолетнее сотрудничество с дирижером. Однако "отменить" дирижера все же не смогли: он и Utopia продолжают выступать в Европе, в том числе на Зальцбургском фестивале.

Кристиан Кнапп: из США в Мариинский театр

Американец Кристиан Кнапп учился в Консерватории Новой Англии в Бостоне как пианист, осваивал дирижирование в Музыкальной академии Киджи в Италии у Юрия Темирканова и Мюнг-Вун Чунга, затем — в Санкт-Петербургской консерватории у Ильи Мусина и Леонида Корчмара.
Карьеру за дирижерским пультом он начал в 2000-м в экспериментальном лондонском театре Брумхилл-опера. В разные годы работал с Английской национальной оперой, Оперным театром Сиэтла, оркестрами Лос-Анджелеса, Ливерпуля, Литвы и другими коллективами.
© Фото : Мариинский театр / Михаил ВильчукДирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп
Дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Мариинский театр / Михаил Вильчук
Дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп
С Мариинским театром Кнапп сотрудничает уже 12 лет. Как рассказали в пресс-службе театра, в обширном репертуаре дирижера — десятки опер и балетов преимущественно западных композиторов. Кнапп также периодически дирижирует премьерными спектаклями, под его управлением проходят концертные программы.
Работа в российском театре не мешает ангажементам в других странах.
«

"Конечно, я буду в Мариинском театре в следующем сезоне. Это мой дом, мой творческий дом, — подчеркнул дирижер в разговоре с РИА Новости. — У меня нет проблем с приглашениями выступить за рубежом. В новом сезоне буду дирижировать разными оркестрами в разных театрах".

Ян Латам-Кёниг: приглашение в Аргентину на фоне работы в России

Британец Ян Латам-Кёниг тоже успешно совмещает работу в России и на Западе. Выпускник Королевского музыкального колледжа в Лондоне постоянно сотрудничает с ведущими оперными театрами Европы — Ковент-Гарден, Опера Бастилии, театрами Берлина, Гамбурга, Рима, Лиссабона и Сантьяго.
В 2019-м он основал и возглавил российско-британский Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича, а в этом году стал музыкальным руководителем театра Колон в Буэнос-Айресе.
© Фото : Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова, Екатерина ХристоваГлавный приглашенный дирижер театра "Новая опера" Ян Латам-Кёниг
Главный приглашенный дирижер театра Новая опера Ян Латам-Кёниг - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова, Екатерина Христова
Главный приглашенный дирижер театра "Новая опера" Ян Латам-Кёниг
Сотрудничество Латама-Кёнига с московским театром "Новая опера" имени Е. В. Колобова началось в 2008-м, с 2011 по 2018-й маэстро был главным дирижером театра, а с 2019-го он главный приглашенный дирижер.
«

"Ян Латам-Кёниг задействован в репертуаре, однако постоянно в России не живет — прилетает на выступление", — пояснили в "Новой опере".

Джереми Уолкер: в московский театр на фоне СВО

Соотечественник Латама-Кёнига и также выпускник Королевского колледжа Лондона Джереми Уолкер для продолжения музыкального образования выбрал Москву, где присоединился к стажерской группе дирижеров Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Весной 2022-го британец начал работать в Московском театре мюзикла.
© Фото : предоставлено пресс-службой МКЗ "Зарядье"Дирижер Джереми Уолкер
Дирижер Джереми Уолкер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой МКЗ "Зарядье"
Дирижер Джереми Уолкер
«

"На Джереми не влияют никакие политические обстоятельства: он живет в Москве, учился в Московской консерватории в классе Вячеслава Валеева — ученика Геннадия Рождественского, — говорит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой. — Джереми поразил тем, как тонко чувствует русскую музыкальную школу. Контракт с ним продлили на новый сезон. Дирижер задействован во всем нашем репертуаре и примет участие в будущей премьере".

Оставили российские оркестры

Были и те, кто по политическим причинам оставил управление российскими оркестрами.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДирижер Туган Сохиев
Новый музыкальный руководитель – главный дирижер Большого театра Туган Сохиев - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дирижер Туган Сохиев
Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра России Туган Сохиев, занимавший этот пост в течение восьми лет, в марте 2022 года объявил, что уходит из театра.
Практически следом Павел Коган покинул пост художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДирижер Михаил Плетнев
Дирижер Михаил Плетнев - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Михаил Плетнев
Осенью 2022-го объявили о назначении нового худрука и главного дирижера Российского национального оркестра: Александр Рудин сменил основателя коллектива Михаила Плетнева, который с начала спецоперации ни разу не выступал в России.
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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