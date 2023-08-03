https://ria.ru/20230803/muzyka-1887614504.html

Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России

Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России - РИА Новости, 03.08.2023

Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России

Отмена российской культуры западным политикам не удалась, иностранные музыканты готовы выступать в стране вопреки угрозам продюсеров. В том числе дирижеры. Кто... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:00

2023-08-03T08:00

2023-08-03T08:02

культура

культура

музыка

фабио мастранджело

теодор курентзис

новая опера

большой театр

мариинский театр

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Отмена российской культуры западным политикам не удалась, иностранные музыканты готовы выступать в стране вопреки угрозам продюсеров. В том числе дирижеры. Кто именно — в материале РИА Новости.Фабио Мастранджело: российский паспорт и семья в ПетербургеСамый известный итальянец в российских музыкальных кругах Фабио Мастранджело до переезда в Россию в 2002-м уже заслужил международное признание. Выпускник консерваторий в Бари и Женеве, Королевской академии музыки в Лондоне, в 1996-м он основал камерный оркестр "Виртуозы Торонто", а с 2001-го на протяжении пяти лет был художественным руководителем фестиваля "Звезды Шайи" во Франции.Российский дебют дирижера состоялся в Михайловском театре. В Санкт-Петербурге он также сотрудничал с Мариинкой и в 2013-м принял художественное руководство театром "Мюзик-Холл" (теперь Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина). Выступал с коллективами из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Якутии, Ульяновска. С 2018 года — главный дирижер симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".В октябре 2011-го Мастранджело получил российский паспорт."Фабио — настоящий россиянин. Более того, скажу: всем бы русским быть такими патриотами. У него семья в Санкт-Петербурге, три года назад родился второй ребенок", — рассказала РИА Новости директор оркестра "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян.Большая востребованность в России прежде не мешала работе маэстро и за рубежом: он стоял за пультом коллективов в Дании, Чехии, Германии и других странах. Сейчас у Мастранджело в основном российские проекты."Он несколько раз говорил мне, что не может спокойно съездить к маме в Бари, потому что начинают спрашивать (о политике. — Прим. ред.). Хотя Италия — та страна, которая наиболее лояльна к русским на Западе. Но в России у Фабио столько работы, что даже без западных приглашений скучать ему не приходится", — отметила Шиладжян.Теодор Курентзис: между Петербургом и БерлиномУроженец Греции Теодор Курентзис в 1994-м приехал учиться у легендарного профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Ильи Мусина и остался в России. Он добился успехов на посту главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета, где основал оркестр и хор musicAeterna, и художественного руководителя Театра оперы и балета в Перми, где также принял руководство известным Дягилевским фестивалем. В 2019-м Курентзис и musicAeterna перебрались в Санкт-Петербург, их резиденцией стал Дом Радио.В 2008-м за большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию русской культуры за рубежом дирижер был удостоен ордена Дружбы, а в 2014-м стал российским гражданином.С musicAeterna и другими оркестрами Курентзис регулярно гастролировал по миру, в 2018-м стал дирижером Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии. В 2022 году маэстро создал международный оркестр Utopia.Курентзис ни разу не комментировал специальную военную операцию России на Украине. Это вызвало недовольство на Западе — руководство Венского Концертхауса приняло решение прекратить многолетнее сотрудничество с дирижером. Однако "отменить" дирижера все же не смогли: он и Utopia продолжают выступать в Европе, в том числе на Зальцбургском фестивале.Кристиан Кнапп: из США в Мариинский театрАмериканец Кристиан Кнапп учился в Консерватории Новой Англии в Бостоне как пианист, осваивал дирижирование в Музыкальной академии Киджи в Италии у Юрия Темирканова и Мюнг-Вун Чунга, затем — в Санкт-Петербургской консерватории у Ильи Мусина и Леонида Корчмара. Карьеру за дирижерским пультом он начал в 2000-м в экспериментальном лондонском театре Брумхилл-опера. В разные годы работал с Английской национальной оперой, Оперным театром Сиэтла, оркестрами Лос-Анджелеса, Ливерпуля, Литвы и другими коллективами.С Мариинским театром Кнапп сотрудничает уже 12 лет. Как рассказали в пресс-службе театра, в обширном репертуаре дирижера — десятки опер и балетов преимущественно западных композиторов. Кнапп также периодически дирижирует премьерными спектаклями, под его управлением проходят концертные программы.Работа в российском театре не мешает ангажементам в других странах."Конечно, я буду в Мариинском театре в следующем сезоне. Это мой дом, мой творческий дом, — подчеркнул дирижер в разговоре с РИА Новости. — У меня нет проблем с приглашениями выступить за рубежом. В новом сезоне буду дирижировать разными оркестрами в разных театрах".Ян Латам-Кёниг: приглашение в Аргентину на фоне работы в РоссииБританец Ян Латам-Кёниг тоже успешно совмещает работу в России и на Западе. Выпускник Королевского музыкального колледжа в Лондоне постоянно сотрудничает с ведущими оперными театрами Европы — Ковент-Гарден, Опера Бастилии, театрами Берлина, Гамбурга, Рима, Лиссабона и Сантьяго. В 2019-м он основал и возглавил российско-британский Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича, а в этом году стал музыкальным руководителем театра Колон в Буэнос-Айресе.Сотрудничество Латама-Кёнига с московским театром "Новая опера" имени Е. В. Колобова началось в 2008-м, с 2011 по 2018-й маэстро был главным дирижером театра, а с 2019-го он главный приглашенный дирижер."Ян Латам-Кёниг задействован в репертуаре, однако постоянно в России не живет — прилетает на выступление", — пояснили в "Новой опере".Джереми Уолкер: в московский театр на фоне СВОСоотечественник Латама-Кёнига и также выпускник Королевского колледжа Лондона Джереми Уолкер для продолжения музыкального образования выбрал Москву, где присоединился к стажерской группе дирижеров Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Весной 2022-го британец начал работать в Московском театре мюзикла."На Джереми не влияют никакие политические обстоятельства: он живет в Москве, учился в Московской консерватории в классе Вячеслава Валеева — ученика Геннадия Рождественского, — говорит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой. — Джереми поразил тем, как тонко чувствует русскую музыкальную школу. Контракт с ним продлили на новый сезон. Дирижер задействован во всем нашем репертуаре и примет участие в будущей премьере".Оставили российские оркестрыБыли и те, кто по политическим причинам оставил управление российскими оркестрами.Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра России Туган Сохиев, занимавший этот пост в течение восьми лет, в марте 2022 года объявил, что уходит из театра.Практически следом Павел Коган покинул пост художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного симфонического оркестра.Осенью 2022-го объявили о назначении нового худрука и главного дирижера Российского национального оркестра: Александр Рудин сменил основателя коллектива Михаила Плетнева, который с начала спецоперации ни разу не выступал в России.

https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

культура, музыка, фабио мастранджело, теодор курентзис, новая опера, большой театр, мариинский театр, театр мюзикла, сво