https://ria.ru/20230803/moskvich-1888005453.html

В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами

В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами - РИА Новости, 03.08.2023

В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами

Заводу "Москвич" хватит мощностей, чтобы обеспечить спрос на легковые автомобили со стороны госсектора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:17

2023-08-03T16:17

2023-08-03T16:17

россия

владимир путин

авто

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заводу "Москвич" хватит мощностей, чтобы обеспечить спрос на легковые автомобили со стороны госсектора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Производственные мощности завода "Москвич" смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора", - сообщил производитель. На данный момент завод производит городской кроссовер Москвич 3 и электромобиль Москвич 3е.

https://ria.ru/20230803/avto-1887994351.html

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россия, владимир путин, авто