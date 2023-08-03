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В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами - РИА Новости, 03.08.2023
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16:17 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/moskvich-1888005453.html
В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами
В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами - РИА Новости, 03.08.2023
В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами
Заводу "Москвич" хватит мощностей, чтобы обеспечить спрос на легковые автомобили со стороны госсектора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:17
2023-08-03T16:17
россия
владимир путин
авто
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заводу "Москвич" хватит мощностей, чтобы обеспечить спрос на легковые автомобили со стороны госсектора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Производственные мощности завода "Москвич" смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора", - сообщил производитель. На данный момент завод производит городской кроссовер Москвич 3 и электромобиль Москвич 3е.
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россия, владимир путин, авто
Россия, Владимир Путин, Авто
В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами

"Москвич" сообщил, что заводу хватит мощностей, чтобы обеспечить чиновников автомобилями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Автомобиль "Москвич 3"
 Автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль "Москвич 3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заводу "Москвич" хватит мощностей, чтобы обеспечить спрос на легковые автомобили со стороны госсектора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".
"Производственные мощности завода "Москвич" смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора", - сообщил производитель.
На данный момент завод производит городской кроссовер Москвич 3 и электромобиль Москвич 3е.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто
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