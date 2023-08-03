https://ria.ru/20230803/moskva-1887999151.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы - РИА Новости, 03.08.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Специалисты комплекса городского хозяйства предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы, ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:57

2023-08-03T15:57

2023-08-03T15:57

городское хозяйство москвы

общество

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы, ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением ветра, сообщили в телеграм-канале комплекса. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230803/kontrol-1887954074.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

городское хозяйство москвы, общество, москва