https://ria.ru/20230803/moskva-1887999151.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы - РИА Новости, 03.08.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
Специалисты комплекса городского хозяйства предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы, ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:57
2023-08-03T15:57
2023-08-03T15:57
городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы, ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением ветра, сообщили в телеграм-канале комплекса. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230803/kontrol-1887954074.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва
Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой в ближайшие часы