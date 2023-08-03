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Возле прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы обустраивают зоны отдыха
Возле прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы обустраивают зоны отдыха - РИА Новости, 03.08.2023
Возле прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы обустраивают зоны отдыха
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок возле прудов в столичном районе Марьино, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:26
2023-08-03T09:26
2023-08-03T09:26
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок возле прудов в столичном районе Марьино, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим масштабные работы по обновлению 16 прудов-регуляторов на юго-востоке города, очистим их от илового осадка, отремонтируем береговые полосы и водопропускные сооружения. Приведем в порядок и прилегающие территории. Итогом реализации проекта станет появление новых комфортных зон отдыха с красивыми водоемами и благоустроенными пространствами", — заявил он. Заммэра пояснил, что возле прудов обустроят 29 зон отдыха, спортивных и детских площадок. Больше всего будет именно спортивных площадок - 16, в том числе волейбольные, бадминтонные, для стритбола и тенниса, зоны для воркаута и столы для пинг-понга. На площадках для людей старшего поколения установят специально разработанные для них уличные тренажеры. "В рамках городской программы "Чистое небо" воздушные линии убираем под землю в кабельную канализацию, ее протяженность составит более 16,7 тысячи метров. Возле водоемов сделаем комфортные пешеходные пространства общей площадью 47 тысяч квадратных метров, установим 900 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", — добавил Бирюков. Он также подчеркнул, что на финальном этапе благоустройства проведут озеленение. Планируется разбить более 250 тысяч квадратных метров газона и цветники из многолетников, дополнительно высадить свыше 370 деревьев и почти 170 кустарников.
https://ria.ru/20230504/vodoem-1869560726.html
https://ria.ru/20230728/moskva-1886807373.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
Возле прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы обустраивают зоны отдыха
Заммэра Бирюков: возле прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы обустраивают зоны отдыха
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок возле прудов в столичном районе Марьино, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В этом году проводим масштабные работы по обновлению 16 прудов-регуляторов на юго-востоке города, очистим их от илового осадка, отремонтируем береговые полосы и водопропускные сооружения. Приведем в порядок и прилегающие территории. Итогом реализации проекта станет появление новых комфортных зон отдыха с красивыми водоемами и благоустроенными пространствами", — заявил он.
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Заммэра пояснил, что возле прудов обустроят 29 зон отдыха, спортивных и детских площадок. Больше всего будет именно спортивных площадок - 16, в том числе волейбольные, бадминтонные, для стритбола и тенниса, зоны для воркаута и столы для пинг-понга. На площадках для людей старшего поколения установят специально разработанные для них уличные тренажеры.
«
"В рамках городской программы "Чистое небо" воздушные линии убираем под землю в кабельную канализацию, ее протяженность составит более 16,7 тысячи метров. Возле водоемов сделаем комфортные пешеходные пространства общей площадью 47 тысяч квадратных метров, установим 900 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", — добавил Бирюков.
Он также подчеркнул, что на финальном этапе благоустройства проведут озеленение. Планируется разбить более 250 тысяч квадратных метров газона и цветники из многолетников, дополнительно высадить свыше 370 деревьев и почти 170 кустарников.
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