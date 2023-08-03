https://ria.ru/20230803/modernizatsiya-1887986564.html

Котяков рассказал о модернизации системы центров занятости

Котяков рассказал о модернизации системы центров занятости - РИА Новости, 03.08.2023

Котяков рассказал о модернизации системы центров занятости

Завершение модернизации российской системы центров занятости планируется в течение ближайших 3-4 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:16

2023-08-03T15:16

2023-08-03T15:16

антон котяков

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Завершение модернизации российской системы центров занятости планируется в течение ближайших 3-4 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Мы выделили дополнительный ресурс, и в этом году мы уже в 17 субъектах Российской Федерации модернизируем центры занятости всех трех уровней. То есть это комплексная модернизация на 17 территориях. Мы планируем, что в следующем году мы пойдем по этому же пути и уже сможем в ближайшие 3-4 года завершить полностью модернизацию системы", – сказал Котяков. По его словам, центры занятости идут по пути своей полной трансформации. Кроме того, уже разработан порядок работы центров занятости для участников специальной военной операции. "Особенности работы с той или иной группой населения мы очень стараемся учитывать при формировании административных регламентов, которые спускаем в центры занятости", – добавил министр.

https://ria.ru/20230802/bezrabotitsa-1887861920.html

россия

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антон котяков, россия