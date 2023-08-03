https://ria.ru/20230803/missiya-1887982020.html

Российский посол сообщил о подготовке бизнес-миссии в Мексику

Российский посол сообщил о подготовке бизнес-миссии в Мексику - РИА Новости, 03.08.2023

Российский посол сообщил о подготовке бизнес-миссии в Мексику

Россия вновь открыла в Мексике торговое представительство и ведет переговоры о расширении номенклатуры своего экспорта, на повестке дня находится организация... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:55

2023-08-03T14:55

2023-08-03T15:02

экономика

мексика

россия

мехико (штат)

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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Россия вновь открыла в Мексике торговое представительство и ведет переговоры о расширении номенклатуры своего экспорта, на повестке дня находится организация визита отечественной бизнес-миссии, рассказал в интервью РИА Новости российский посол Николай Софинский. "Интерес российских и мексиканских деловых кругов к укреплению взаимного сотрудничества только растёт. На повестке дня – организация визита сюда отечественной бизнес-миссии. Приглашаем все заинтересованные мексиканские компании поучаствовать в подготовке и проведении данного мероприятия", - сказал Софинский, комментируя развитие двусторонней торговли между странами. По словам дипломата, российская сторона расширяет номенклатуру экспорта в Мексику - в ближайшее время ожидается начало поставок кондитерских изделий, идут переговоры об экспорте рыбной продукции и солода. "В этом году в Мехико вновь открылось и начало работу российское Торговое представительство. Рассчитываем, что это придаст дополнительный импульс нашим связям", - добавил Софинский. Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00.

https://ria.ru/20230803/meksika-1887967483.html

мексика

россия

мехико (штат)

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экономика, мексика, россия, мехико (штат)