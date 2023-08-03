https://ria.ru/20230803/missiya-1887982020.html
Российский посол сообщил о подготовке бизнес-миссии в Мексику
Российский посол сообщил о подготовке бизнес-миссии в Мексику - РИА Новости, 03.08.2023
Российский посол сообщил о подготовке бизнес-миссии в Мексику
Россия вновь открыла в Мексике торговое представительство и ведет переговоры о расширении номенклатуры своего экспорта, на повестке дня находится организация... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:55
2023-08-03T14:55
2023-08-03T15:02
экономика
мексика
россия
мехико (штат)
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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Россия вновь открыла в Мексике торговое представительство и ведет переговоры о расширении номенклатуры своего экспорта, на повестке дня находится организация визита отечественной бизнес-миссии, рассказал в интервью РИА Новости российский посол Николай Софинский. "Интерес российских и мексиканских деловых кругов к укреплению взаимного сотрудничества только растёт. На повестке дня – организация визита сюда отечественной бизнес-миссии. Приглашаем все заинтересованные мексиканские компании поучаствовать в подготовке и проведении данного мероприятия", - сказал Софинский, комментируя развитие двусторонней торговли между странами. По словам дипломата, российская сторона расширяет номенклатуру экспорта в Мексику - в ближайшее время ожидается начало поставок кондитерских изделий, идут переговоры об экспорте рыбной продукции и солода. "В этом году в Мехико вновь открылось и начало работу российское Торговое представительство. Рассчитываем, что это придаст дополнительный импульс нашим связям", - добавил Софинский. Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00.
https://ria.ru/20230803/meksika-1887967483.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мексика, россия, мехико (штат)
Экономика, Мексика, Россия, Мехико (штат)
Российский посол сообщил о подготовке бизнес-миссии в Мексику
Посол Николай Софинский рассказал о подготовке отечественной бизнес-миссии в Мексику
МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Россия вновь открыла в Мексике торговое представительство и ведет переговоры о расширении номенклатуры своего экспорта, на повестке дня находится организация визита отечественной бизнес-миссии, рассказал в интервью РИА Новости российский посол Николай Софинский.
"Интерес российских и мексиканских деловых кругов к укреплению взаимного сотрудничества только растёт. На повестке дня – организация визита сюда отечественной бизнес-миссии. Приглашаем все заинтересованные мексиканские компании поучаствовать в подготовке и проведении данного мероприятия", - сказал Софинский, комментируя развитие двусторонней торговли между странами.
По словам дипломата, российская сторона расширяет номенклатуру экспорта в Мексику - в ближайшее время ожидается начало поставок кондитерских изделий, идут переговоры об экспорте рыбной продукции и солода.
"В этом году в Мехико
вновь открылось и начало работу российское Торговое представительство. Рассчитываем, что это придаст дополнительный импульс нашим связям", - добавил Софинский.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00.
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