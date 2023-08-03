https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html

В МИД рассказали о действии карт "Мир" во Вьетнаме

В МИД рассказали о действии карт "Мир" во Вьетнаме - РИА Новости, 03.08.2023

В МИД рассказали о действии карт "Мир" во Вьетнаме

Платежные карты российской системы "Мир" в настоящее время принимаются в ряде банков во Вьетнаме, рассказал директор третьего департамента Азии МИД России... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:56

2023-08-03T14:56

2023-08-03T15:12

экономика

вьетнам

втб

карта "мир"

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Платежные карты российской системы "Мир" в настоящее время принимаются в ряде банков во Вьетнаме, рассказал директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. "В ряде банков во Вьетнаме карты "Мир" принимаются. Это, правда, достаточно ограниченная сеть банкоматов, но она позволяет нашим туристам использовать соответствующие терминалы для получения наличных денежных средств", - сказал он в интервью RTVI. "А в Таиланде карты "Мир" принимаются в одной из очень крупных сетей супермаркетов. Но долгосрочная цель для нас — расширение использования карт "Мир" в банковских терминалах (в странах Юго-Восточной Азии - ред.), в этом направлении будем работать", - добавил дипломат. В прошлом году в посольстве РФ в Ханое сообщали РИА Новости, что карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков VRB. VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) является вьетнамско-российским СП, в котором 50% капитала принадлежит BIDV, а еще 50% - российскому ВТБ. Предприятие было создано в 2006 году. Его создание стало результатом многолетнего межгосударственного торгово-экономического сотрудничества двух стран и сотрудничества Центробанков двух стран, говорится в описании банка на его интернет-странице.

https://ria.ru/20230713/venesuela-1883885053.html

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, вьетнам, втб, карта "мир", новости - туризм