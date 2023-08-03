https://ria.ru/20230803/mfts-1887982332.html

Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной

Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной - РИА Новости, 03.08.2023

Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной

Астраханские специалисты помогут открыть стационарный и передвижной многофункциональные центры в Кременском районе ЛНР, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:55

2023-08-03T14:55

2023-08-03T14:55

астраханская область

астраханская область

кременная

игорь бабушкин

луганская народная республика

мфц (многофункциональный центр)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские специалисты помогут открыть стационарный и передвижной многофункциональные центры в Кременском районе ЛНР, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. По его информации, область продолжает оказывать помощь подшефному Кременскому району ЛНР. Рабочая группа под руководством вице-губернатора Павла Паутова проконтролировала ход восстановительных работ в многоквартирных домах, на объектах социальной и инженерной инфраструктуры. "Уже в августе планируем совместно с правительством ЛНР открыть стационарный многофункциональный центр в Кременной и пустить в отдаленные населенные пункты новый передвижной МФЦ", - написал губернатор в Telegram. Он уточнил, что это будет способствовать скорейшей паспортизации населения, а значит, жители района получат возможность пользоваться всеми социальными программами и льготами, как каждый гражданин России. Бабушкин добавил, что астраханский региональный исполком "Единой России" помогает Кременскому местному отделению в вопросах партийного строительства. "Сейчас мы вместе собираем предложения в Народную программу партии, которая будет принята до конца августа. С ней наши луганские товарищи пойдут на сентябрьские выборы. А реализация всех принятых обязательств будет нашим общим делом", - отметил он. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, проведении диспансеризации населения и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230706/modernizatsiya-1882675390.html

астраханская область

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луганская народная республика

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Алёна Пава

астраханская область, кременная, игорь бабушкин, луганская народная республика, мфц (многофункциональный центр)