Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы" . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские специалисты помогут открыть стационарный и передвижной многофункциональные центры в Кременском районе ЛНР, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
По его информации, область продолжает оказывать помощь подшефному Кременскому району ЛНР. Рабочая группа под руководством вице-губернатора Павла Паутова проконтролировала ход восстановительных работ в многоквартирных домах, на объектах социальной и инженерной инфраструктуры.
Он уточнил, что это будет способствовать скорейшей паспортизации населения, а значит, жители района получат возможность пользоваться всеми социальными программами и льготами, как каждый гражданин России.
Бабушкин добавил, что астраханский региональный исполком "Единой России" помогает Кременскому местному отделению в вопросах партийного строительства. "Сейчас мы вместе собираем предложения в Народную программу партии, которая будет принята до конца августа. С ней наши луганские товарищи пойдут на сентябрьские выборы. А реализация всех принятых обязательств будет нашим общим делом", - отметил он.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, проведении диспансеризации населения и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.