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Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной - РИА Новости, 03.08.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
14:55 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/mfts-1887982332.html
Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной
Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной - РИА Новости, 03.08.2023
Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной
Астраханские специалисты помогут открыть стационарный и передвижной многофункциональные центры в Кременском районе ЛНР, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:55
2023-08-03T14:55
астраханская область
астраханская область
кременная
игорь бабушкин
луганская народная республика
мфц (многофункциональный центр)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские специалисты помогут открыть стационарный и передвижной многофункциональные центры в Кременском районе ЛНР, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. По его информации, область продолжает оказывать помощь подшефному Кременскому району ЛНР. Рабочая группа под руководством вице-губернатора Павла Паутова проконтролировала ход восстановительных работ в многоквартирных домах, на объектах социальной и инженерной инфраструктуры. "Уже в августе планируем совместно с правительством ЛНР открыть стационарный многофункциональный центр в Кременной и пустить в отдаленные населенные пункты новый передвижной МФЦ", - написал губернатор в Telegram. Он уточнил, что это будет способствовать скорейшей паспортизации населения, а значит, жители района получат возможность пользоваться всеми социальными программами и льготами, как каждый гражданин России. Бабушкин добавил, что астраханский региональный исполком "Единой России" помогает Кременскому местному отделению в вопросах партийного строительства. "Сейчас мы вместе собираем предложения в Народную программу партии, которая будет принята до конца августа. С ней наши луганские товарищи пойдут на сентябрьские выборы. А реализация всех принятых обязательств будет нашим общим делом", - отметил он. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, проведении диспансеризации населения и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.
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астраханская область
кременная
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астраханская область, кременная, игорь бабушкин, луганская народная республика, мфц (многофункциональный центр)
Астраханская область, Астраханская область, Кременная, Игорь Бабушкин, Луганская Народная Республика, МФЦ (многофункциональный центр)

Астраханская область поможет открыть МФЦ в Кременной

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы" . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские специалисты помогут открыть стационарный и передвижной многофункциональные центры в Кременском районе ЛНР, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
По его информации, область продолжает оказывать помощь подшефному Кременскому району ЛНР. Рабочая группа под руководством вице-губернатора Павла Паутова проконтролировала ход восстановительных работ в многоквартирных домах, на объектах социальной и инженерной инфраструктуры.
«
"Уже в августе планируем совместно с правительством ЛНР открыть стационарный многофункциональный центр в Кременной и пустить в отдаленные населенные пункты новый передвижной МФЦ", - написал губернатор в Telegram.
Он уточнил, что это будет способствовать скорейшей паспортизации населения, а значит, жители района получат возможность пользоваться всеми социальными программами и льготами, как каждый гражданин России.
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Бабушкин добавил, что астраханский региональный исполком "Единой России" помогает Кременскому местному отделению в вопросах партийного строительства. "Сейчас мы вместе собираем предложения в Народную программу партии, которая будет принята до конца августа. С ней наши луганские товарищи пойдут на сентябрьские выборы. А реализация всех принятых обязательств будет нашим общим делом", - отметил он.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, проведении диспансеризации населения и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.
 
Астраханская областьАстраханская областьКременнаяИгорь БабушкинЛуганская Народная РеспубликаМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
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